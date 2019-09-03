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ONE покупает рефконтейнеры
03.09.2019

ONE покупает рефконтейнеры

    • Ocean Network Express (ONE) расширяет свой парк рефрижераторных контейнеров. В дополнение к имеющимся 240 тыс. TEU компания заказала еще дополнительно 6 тыс. единиц новых 40-футовых HC рефрижераторных контейнеров. 500 из них будут оснащены технологией контролируемой атмосферы (СА).

    Как отмечают в ONE, передовая технология CA обеспечивает свежесть скоропортящихся сельскохозяйственных продуктов, таких как фрукты и овощи, за счет замедления процессов респирации и созревания во время длительной транспортировки. Тем самым максимально увеличиваются сроки годности продуктов. Технология СА регулирует не только температуру в блоке рефрижератора, но и уровни двуокиси кислорода и углерода.

    Новые контейнеры пополнят парк ONE уже в конце года.

     


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