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Финляндия представила проект модернизации Сайменского канала
29.08.2019

Финляндия представила проект модернизации Сайменского канала

    • 28 августа в Лаппеенранте прошли встречи Уполномоченных РФ и Финляндии по Сайменскому каналу и сопредседателей Рабочей группы по транспорту Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству – заместителя министра транспорта РФ – главы Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова и статс-секретарь министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнена.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, обсуждались вопросы, связанные с реализацией Договора аренды Сайменского канала, в том числе по строительству нового морского пункта пропуска Брусничное, по реконструкции ЛЭП на арендуемой территории Сайменского канала и расчистки обочин технологической дороги для обеспечения безопасности дорожного движения.

    Финляндская сторона представила проект развития Сайменского канала, который предполагает увеличение длины шлюзовых камер канала и повышение уровня воды в канале на 0,1 м, в связи с предполагаемым увеличением габаритов судов. Ожидается, что реализация проекта повысит экономическую эффективность перевозок за счет увеличения грузоподъемности судов. 

    Российская сторона со своей стороны проинформировала о результатах исследовательской работы по навигационному моделированию судоходных процессов для определения условий безопасного плавания судов с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру. Заместитель руководителя Росморречфлота Константин Стасюк и директор департамента Агентства транспорта Финляндии Раймо Тапио подписали протокол встречи представителей Росморречфлота и Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии по вопросам моделирования подходного фарватера. 

    На встрече Уполномоченных также была рассмотрена эффективность действия положений Договора аренды, и подтверждено, что основания для внесения каких-либо изменений в указанный Договор отсутствуют, о чем был подписан соответствующий протокол.

    По итогам встречи приняты следующие решения:

    • создать совместную российско-финляндскую комиссию для рассмотрения существующего Протокола описания зданий и сооружений, находящихся на арендуемой территории Сайменского канала, оценки его актуальности и внесения соответствующих изменений.
    • провести на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» совместные с финляндскими специалистами тренажерные испытания для получения заключения о возможности осуществления плавания по Сайменскому фарватеру судами более крупного размера, а также о рисках, связанных с осуществлением перевозок.

    Напомним, Финляндия арендует у России 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Первый договор аренды сроком на 50 лет был заключен 27 сентября 1962 года в Москве. В 2010 году подписан новый договор аренды российской части Сайменского канала, который вступил в силу 17 февраля 2012 года. Срок аренды – до 2063 года.


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