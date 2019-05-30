Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сайменский канал могут модернизировать
30.05.2019

Сайменский канал могут модернизировать

    • 28 мая в поселке Тайпале состоялась встреча российской делегации во главе с заместителем руководителя Росморречфлота Константином Стасюком с представителями Агентства транспортной инфраструктуры Финляндской Республики. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, со стороны РФ во встрече принимали участие представители управления безопасности судоходства Росморречфлота, Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», ФГУ «Сайменский канал», а также капитаны морских портов Выборг и Высоцк.

    В ходе встречи рассматривались вопросы, связанные с возможностью увеличения длины шлюзовых камер Сайменского канала, а также повышением уровня воды Сайменского канала на 0,1 метра. Выполнение мер, направленных на решение данных вопросов, позволило бы осуществлять перевозки через Сайменский канал более крупными судами с большей вместимостью.

    Финская сторона выразила заинтересованность во взаимодействии с российскими коллегами при разработке предпроектной документации и проведении математического моделирования в целях изучения Сайменского фарватера (морского подходного канала), а также определения необходимых работ в связи с увеличением размерений судов, осуществляющих плавание через Сайменский канал и Сайменский фарватер (морской подходной канал).

    Очередной договор аренды российской части Сайменского канала Финляндией был подписан в 2010 году, вступил он в силу в 2012 году. По информации пресс-службы Росморречфлота, срок аренды – до 2063 года.

    Фото: Росморречфлот


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2019
    Первый в Европе
    Земснаряд модернизирован для работы на СПГ
    DamenМодернизацияСПГ
    0
    25.03.2019
    Сахалин переходит на стандарт 1520
    Работы по перешивке островной железной дороги закончатся летом
    Дальний ВостокЖ/д колеяЖелезная дорогаМодернизация
    0
    14.02.2019
    Второй порт в Приморске
    На 70 миллионов тонн за 90 миллиардов рублей
    ИнвестицииИнфраструктураЛенинградская областьПорт
    0
    15.04.2019
    О проектах развития портовой инфраструктуры
    Грузооборот портов Арктического бассейна за 2018 год составил 92,7 млн тонн, что существенно выше показателя 2017 года. Об […]
    АрктикаАрктический бассейнИнфраструктураПорты
    0
    22.01.2019
    Рыбный порт восстанавливает специализацию
    Владивостокский морской рыбный порт досрочно прекратил перевалку угля на причале № 50 и продолжает наращивать инфраструктуру для перевалки […]
    Владивостокский морской рыбный портДальний ВостокИнвестицииИнфраструктура
    0
    22.03.2019
    Не стоит перевозку превращать в приключения
    Но надо быть к ним готовым
    АвтоперевозкиВладивостокДальний ВостокИнфраструктура
    0
    25.02.2019
    Модернизация платформы «Molikpaq» – видео
    Головокружительно
    LiebherrSakhalin EnergyВидеоМодернизация
    0
    24.01.2019
    Ворота для самого большого шлюза
    20 января в голландский порт Иймуйден были доставлены первые из трех ворот для строящегося там шлюза, который станет […]
    АмстердамИнфраструктураНидерландыШлюз
    0
    24.01.2019
    HHLA модернизировала жд терминал
    И планирует инвестиции в развитие терминальных мощностей и интермодальных перевозок
    HHLAГамбургЖ/д перевозкиИнвестпроект
    0
    28.02.2019
    Пять кранов для ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» в 2020 году получит пять новых портовых кранов – четыре портальных крана «Витязь» и […]
    LiebherrВладивостокский морской торговый портКраныМодернизация
    0
    20.05.2019
    В Роттердаме закольцуют контейнеры
    Администрация порта Роттердам приступила к реализации проекта по созданию Container Exchange Route (CER) – своего рода «кольцевого маршрута», […]
    ВидеоИнфраструктураПортыПроект
    0
    15.03.2019
    Модернизированный плацкарт уходит в первый рейс
    Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и […]
    ВагоныЖелезная дорогаМодернизацияПассажирские перевозки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2019 CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    30.05.2019 CMA CGM ранжирует бренды
    30.05.2019 CMA CGM снизил убыток
    29.05.2019 Молочные поезда из Белоруссии в Китай
    29.05.2019 Контейнероборот портов Южной Африки
    29.05.2019 CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД