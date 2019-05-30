Сайменский канал могут модернизировать

28 мая в поселке Тайпале состоялась встреча российской делегации во главе с заместителем руководителя Росморречфлота Константином Стасюком с представителями Агентства транспортной инфраструктуры Финляндской Республики. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, со стороны РФ во встрече принимали участие представители управления безопасности судоходства Росморречфлота, Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», ФГУ «Сайменский канал», а также капитаны морских портов Выборг и Высоцк.

В ходе встречи рассматривались вопросы, связанные с возможностью увеличения длины шлюзовых камер Сайменского канала, а также повышением уровня воды Сайменского канала на 0,1 метра. Выполнение мер, направленных на решение данных вопросов, позволило бы осуществлять перевозки через Сайменский канал более крупными судами с большей вместимостью.

Финская сторона выразила заинтересованность во взаимодействии с российскими коллегами при разработке предпроектной документации и проведении математического моделирования в целях изучения Сайменского фарватера (морского подходного канала), а также определения необходимых работ в связи с увеличением размерений судов, осуществляющих плавание через Сайменский канал и Сайменский фарватер (морской подходной канал).

Очередной договор аренды российской части Сайменского канала Финляндией был подписан в 2010 году, вступил он в силу в 2012 году. По информации пресс-службы Росморречфлота, срок аренды – до 2063 года.

Фото: Росморречфлот