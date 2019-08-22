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Zim перевез рекордный объем
22.08.2019

Прибыль за квартал, убыток за полугодие

    • Zim опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, по итогам квартала выручка увеличилась на 3,9% до 803,2 млн долларов при снижении объемов перевозок на 5,3% до 731 тыс. TEU. Средняя величина фрахтовой ставки составляла 993 доллара за TEU, на 9,5% выше, чем годом ранее.

    Показатель EBITDA вырос в 6,9 раза до 102 млн долларов, скорректированная EBITDA – в 3,9 раза до 94,4 млн долларов. Операционная прибыль составила 44,2 млн долларов против операционного убытка 12,5 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль – 38,7 млн долларов против скорректированного операционного убытка 3,1 млн долларов за второй квартал 2018 года.

    Чистая прибыль составила 5,1 млн долларов против чистого убытка 33,2 млн долларов во втором квартале прошлого года, скорректированная чистая прибыль – 3 млн долларов против скорректированного чистого убытка 20,6 млн долларов.

    По итогам полугодия выручка увеличилась на 4,9% до 1,6 млрд рублей. Объем перевозок сократился на 4,9% до 1,4 млн TEU, средняя фрахтовая ставка была 1005 долларов за TEU, на 9% выше, чем в первом полугодии 2018 года.

    Показатель EBITDA вырос в 4,9 раза до 170 млн долларов, скорректированная EBITDA – в 3,2 раза до 163,7 млн долларов.

    Операционная прибыль составила 62,8 млн долларов против операционного убытка 17,7 млн долларов за первое полугодие 2018 года, скорректированная операционная прибыль – 60,7 млн долларов против скорректированного операционного убытка 3,3 млн долларов.

    Чистый убыток за первое полугодие составил 19,2 млн долларов, в 3,5 раза ниже, чем годом ранее, скорректированный чистый убыток сократился в 3,2 раза до 14,5 млн долларов.

    Эли Гликман, CEO Zim, охарактеризовал итоговые показатели линии за первое полугодие как «обнадеживающие».


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