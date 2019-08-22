Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за 1 полугодие 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 6,7% по сравнению с 6 месяцами 2018 года и достиг уровня 903,7 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за отчетный период этого года вырос на 16,5%, составив 65 млн долларов.

В июне из России было вывезено почти 135,8 тыс. декалитров – на 20,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 9,9% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки упали и к июню 2018 года (-11,6%), и к маю 2019 года (-8,3%) до 9,9 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 1,2 млрд долларов — на 4,9% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 59,1%, до 32,1 млн долларов.

В июне в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к июню 2018 года (+9,4%), и к маю 2019 года (+3,8%) до 221,4 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню июня прошлого года на 65,4%. Однако значительно вырос относительно показателя предыдущего месяца на 48,2% – до 8,3 млн долларов.