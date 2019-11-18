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Оборот мировых контейнерных линий
18.11.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2019


    • На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 2,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,1%.

    Ставки на порты западного побережья США потеряли 11,8%, ставки на порты восточного побережья – 6,8%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 46 неделе года снизились на 2,3%, на Австралию и Новую Зеландию – на 10%. Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились на 10,1%.

    На внутриазиатском трейде отмечен рост спотовых ставок из Китая на западные порты Японии – на 2,2%, на восточные – на 1,3%. Ставки на Сингапур выросли на 8,7% по сравнению с 45 неделей, на Южную Корею, напротив, снизились – на 2,2%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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