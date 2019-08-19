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Контейнеровоз-малыш на подводных крыльях
19.08.2019

Контейнеровоз-малыш на подводных крыльях

    • Компания-стартап Boundary Layer Technologies (США) построила первый небольшой контейнеровоз на подводных крыльях из углепластика. Контейнеровоз на подводных крыльях развивает скорость до 40 узлов. Это в два раза больше скорости обычных судов.

    Идея заключается в том, чтобы конкурировать с авиатранспортом в сегменте дорогостоящих грузов, требующих срочной доставки.

    Конкретно данная модель не предназначена для перевозок через океан: маленький контейнеровоз зарекомендовал себя в перевозках через залив, не на дальние расстояния.

    Пока такое судно перевозит всего один контейнер, однако компания планирует построить контейнеровоз на подводных крыльях вместимостью 160 TEU, и он будет способен пересечь Тихий океан всего за шесть дней.

    Boundary Layer Technologies уже подписала соглашение о намерениях с американской логистической компанией Flexport. Согласно документу, Boundary Layer Technologies будет перевозить порядка тысячи контейнеров в месяц по маршруту Шанхай – Лос-Анжелес в течение пяти лет.

    Контейнеровоз-малыш на подводных крыльях


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