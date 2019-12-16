Shell обеспечит CMA CGM биотопливом

Shell будет поставлять биотопливо для судов CMA CGM. Как сообщили SeaNews в головном офисе линии, планируемый объем составит десятки тысяч тонн биотоплива. Это позволит судам CMA CGM пройти порядка 1 млн км, что эквивалентно 80 кругорейсам из Роттердама в Нью-Йорк.

В партнерстве с Shell CMA CGM расширяет использование биотоплива в качестве судового. Используемое топливо на 80% состоит из низкосернистого мазута и на 20% из отработанного пищевого растительного масла. Использование такого биотоплива снижает выбросы парниковых газов и и практически исключает выбросы оксидов серы.

В этом году CMA CGM успешно протестировал биотопливо на контейнеровозах «CMA CGM White Shark» и «CMA CGM Alexander Humboldt».