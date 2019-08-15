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Автоэкспорт и автоимпорт
15.08.2019

Автоэкспорт и автоимпорт

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 6 месяцев текущего года составил 54,5 тыс. единиц – это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении в январе-июне 2019 года также вырос на 1,6% – до 6,2 тыс. единиц.
    В стоимостном выражении за 1 полугодие этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 762,4 млн долларов, что на 27,5% больше аналогичного уровня прошлого года. 
    Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 22,2%, до 155,6 млн долларов.

    В июне экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 12,5% (-10,8% к маю 2019 года), составив 9,9 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в июне составил 148,1 млн долларов (+22,2% к июню 2018 года и -3,4% к маю 2019 года.

    Экспорт грузовых автомобилей по итогам отчетного месяца этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и предыдущим месяцем снизился одинаково – по 9,1%, составив 1 тыс. единиц. В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей выросли по сравнению с июнем прошлого года на 21,3%% и относительно мая этого года – на 17,2%, до 27,3 млн долларов.

    По итогам 6 месяцев этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, в январе-июне по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 3,9% больше – до 143,7 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 40,6% больше, чем годом ранее, их количество составило 9 тыс. единиц.
    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 4,6% до 2,5 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 698,3 млн долларов – это на 31,4% больше показателя 6 месяцев 2018 года.

    В июне импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 20,9% (+1,5% к маю 2019 года), составив 27,2 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт в июне составил 658,4 млн долларов(+30,7% к июню 2018 года и -6,5% к маю 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам июня этого года составил порядка 2,8 тыс. единиц – это на 33,3% больше июня прошлого года и на 55,6% выше уровня мая текущего года. В стоимостном выражении импорт в июне составил 200,9 млн долларов(+3,4% к июню 2018 года и +58,1% к маю 2019 года).


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