Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
15.11.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС


    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за три квартала 2019 года составил 183,1 млрд евро. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 4,9% и составили 66,3 млрд евро. Экспорт из России в страны Европейского Союза сократился на 7,1%, составив 116,8 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария.

    В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США. Отметим, что Швейцария, занимающая четвертую строчку рейтинга, находится практически в шаге – в 17,2 млрд евро. 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2019
    Самое значительное падение за 2 года
    На российском автомобильном рынке
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    28.05.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого квартала 2019 года ввоз мяса птицы и рыбы на территорию России сократился. Существенно вырос импорт […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    15.05.2019
    «Совкомфлот» вышел в прибыль
    «Совкомфлот» опубликовал основные показатели по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первый квартал. Валовая выручка группы увеличилась […]
    2019СовкомфлотФинансы
    0
    05.11.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2019
    На 45 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. В Пирее и Сингапуре стоимость топлива выросла, […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    13.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 36, 2019
    На 36 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    07.11.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за три квартала текущего года увеличился на 1,6%, составив почти 127,1 млн […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноКонтейнерооборотЛинии
    0
    14.05.2019
    Контейнерооборот Южной Кореи
    Итоги первого квартала
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотЮжная Корея
    0
    23.09.2019
    Грузооборот российских портов в августе 2019
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в августе 2019 года остался на уровне […]
    2019АвгустГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.05.2019
    Гамбург увеличил контейнерооборот
    Контейнеропоток на/из США вырос вчетверо
    2019ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    14.10.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2019
    На 41 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок. Так, ставки из Шанхая на порты […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    16.10.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    За 9 месяцев этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 13,7 млн TEU. Это на 6,5% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.11.2019 Maersk отчитался о прибылях
    14.11.2019 Контейнерооборот Тайваня
    14.11.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль в разы
    13.11.2019 TEU и евро HHLA
    13.11.2019 Контейнерные порты Турции
    13.11.2019 О предварительном информировании на конференции FREIGHT 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ