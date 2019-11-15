Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за три квартала 2019 года составил 183,1 млрд евро. Это на 3,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 4,9% и составили 66,3 млрд евро. Экспорт из России в страны Европейского Союза сократился на 7,1%, составив 116,8 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам отчетного периода этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария.

В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США. Отметим, что Швейцария, занимающая четвертую строчку рейтинга, находится практически в шаге – в 17,2 млрд евро.