Экспорт и импорт зерновых

Россия за первое полугодие 2019 года экспортировала чуть более 10,6 млн тонн пшеницы и меслина – на 44,9% меньше показателя аналогичного периода прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых также снизился – на 33,5% (до 2,4 млрд долларов).

Импортные поставки пшеницы в Россию снизились на 48,7% – до 98,9 тыс. тонн. Импорт кукурузы сократился на 23,1% до 26,3 тыс. тонн. Также поставки ячменя в январе-июне этого года уменьшились на 34,4% и составили 4,2 тыс. тонн.

В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 18,8%, составив 23,3 млн долларов. В то же время стоимость поставок ячменя в РФ выросла на 45,5% до 1,6 млн долларов. В стоимостном выражении импорт кукурузы составил 92,8 млн долларов – на 25,9% ниже показателя января-июня прошлого года.

В июне экспорт пшеницы и меслина по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился ровно наполовину (+7,4% к маю 2019 года), составив 1,075 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы составил 228 млн долларов (-44,1% к июню 2018 года и +3,3% к маю 2019 года).

В июне импорт пшеницы снизился как к показателю июня 2018 (-66,4%), так и к уровню мая 2019 (-20%), составив 11,6 тыс. тонн.

Кукурузы ввезли на 80% меньше, чем в июне прошлого года, и на 77,8% меньше, чем в мае 2019 года – всего 0,2 тыс. тонн.

В стоимостном выражении импорт пшеницы в июне составил 2,8 млн долларов, что на 54,1% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставок пшеницы в РФ упала на 22,2%. В денежном выражении импорт кукурузы составил 0,2 млн долларов – на 50% ниже уровня июня прошлого года и на 83,3% меньше показателя мая этого года.