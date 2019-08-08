Новый состав Правления FESCO

Совет Директоров FESCO утвердил новый состав Правления. Как сообщили SeaNews в группе, согласно решению Совета директоров со 2 сентября 2019 года Правление ПАО «ДВМП» избрано в следующем составе:

Александрс Исуринс, президент;

Екатерина Гришковец, вице-президент по внешним связям;

Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам;

Юрий Плотников, вице-президент по безопасности;

Максим Сахаров, вице-президент по финансам;

Константин Тетерин, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону;

Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону;

Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.

Как пояснили в FESCO, состав Правления расширен с семи до восьми человек, в него вошел Юрий Плотников, который с июня 2019 года занимает должность вице-президента по безопасности, а с мая 2019 года – директора ПАО «ДВМП».

Ю.Плотников окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

До прихода в FESCO он занимал руководящие должности в подразделениях безопасности АО «Российская электроника» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», до 2013 года служил в Следственном управлении ФСБ России.