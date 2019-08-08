Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая ротация на сервисах FESCO
08.08.2019

Новый состав Правления FESCO

    • Совет Директоров FESCO утвердил новый состав Правления. Как сообщили SeaNews в группе, согласно решению Совета директоров со 2 сентября 2019 года Правление ПАО «ДВМП» избрано в следующем составе:

    • Александрс Исуринс, президент;
    • Екатерина Гришковец, вице-президент по внешним связям;
    • Константин Колесников, вице-президент по кадровым вопросам;
    • Юрий Плотников, вице-президент по безопасности;
    • Максим Сахаров, вице-президент по финансам;
    • Константин Тетерин, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону;
    • Айдемир Усахов, вице-президент по железнодорожному дивизиону;
    • Заирбек Юсупов, вице-президент по портовому дивизиону.

    Новый состав Правления FESCOКак пояснили в FESCO, состав Правления расширен с семи до восьми человек, в него вошел Юрий Плотников, который с июня 2019 года занимает должность вице-президента по безопасности, а с мая 2019 года – директора ПАО «ДВМП».

    Ю.Плотников окончил Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

    До прихода в FESCO он занимал руководящие должности в подразделениях безопасности АО «Российская электроника» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», до 2013 года служил в Следственном управлении ФСБ России.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2019
    FESCO запускает контейнерный поезд
    Из китайского Иу в Москву
    FESCO КитайКонтейнерный поездМонголия
    0
    01.04.2019
    FESCO и Segezha обозначили намерения
    Segezha Group и FESCO проработают возможности сотрудничества в области транспортировки готовой продукции, а также комплексного логистического сопровождения проектов […]
    FESCO КарелияКрасноярскЛесные грузы
    0
    24.07.2019
    А.Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»
    Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран председателем совета директоров ПАО «Транснефть». За кандидатуру министра проголосовали единогласно, сообщает […]
    НазначенияСовет директоровТранснефть
    0
    13.05.2019
    Смена председателя совета директоров Panalpina
    Новым председателем совета директоров Panalpina избран Томас Керн. На этом посту он сменит Петера Убера, который в 2018 […]
    PanalpinaНазначения
    0
    16.07.2019
    Р. Шарипов возглавил cовет директоров ПАО «НМТП»
    Совет директоров ПАО «НМТП» избрал председателя – им стал вице-президент ПАО «Транснефть» Рашид Равелевич Шарипов, сообщает пресс-служба НМТП. […]
    НазначенияНовороссийский морской торговый портСовет директоров
    0
    23.04.2019
    Назначение в Минтрансе
    Назначен заместитель руководителя Росавтодора
    Министерство транспортаНазначенияРосавтодор
    0
    21.01.2019
    Новый совет директоров «ТрансКонтейнера»
    18 января на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран совет директоров. В него вошли: Давид Давидович, Сергей […]
    НазначенияСовет директоровТрансКонтейнер
    0
    01.07.2019
    Назначен ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского
    Ректором МГУ им. адм. Г.И.Невельского назначен Денис Буров, сообщает пресс-служба Росморречфлота. 28 июня замруководителя агентства Андрей Тарасенко провел […]
    МГУ им. адм. Г.И.НевельскогоНазначенияОбразование
    0
    04.06.2019
    Сервис на Курильские острова
    Запускает FESCO через ВМТП
    FESCO Владивостокский морской торговый портДальний ВостокКонтейнерные перевозки
    0
    16.04.2019
    FESCO и DB Cargo запустят сервис для скоропорта
    Между РФ и Китаем
    DBFESCO Владивостокский морской торговый портЖ/д перевозки
    0
    06.05.2019
    Р.Сааде избран председателем правления CEVA
    Председателем совета директоров CEVA Logistics избран Родольф Сааде, CEO и председатель правления CMA CGM. Вице-председателем совета директоров CEVA […]
    CEVA LogisticsCMA CGMНазначения
    0
    04.03.2019
    Впервые за 12 лет
    Смена CEO в DFDS
    DFDSНазначения
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.08.2019 На якорных стоянках снова можно стоять
    06.08.2019 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    02.08.2019 В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2019 Новый состав Правления FESCO
    08.08.2019 Половина «ТрансКонтейнера» выставлена на продажу
    08.08.2019 Hapag-Lloyd вышел в прибыль
    08.08.2019 15 тыс. долларов за неправильное декларирование
    07.08.2019 Транзитный сервис Азия – Европа через Россию
    07.08.2019 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД