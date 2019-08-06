Изменения в совете директоров Panalpina

Акционеры Panalpina World Transport (Holding) Ltd. на своем внеочередном собрании 6 августа большинством голосов приняли все предложения совета директоров в связи с приобретением компании DSV, включая избрание новых членов совета директоров.

Как сообщили SeaNews в компании, в совет директоров избраны Курт К. Ларсен (он стали его председателем), Томал Пленборг, Йенс Бьорн Андерсен и Йенс Х. Лунд. Й.Б.Андерсен и Й.Х.Лунд также были избраны в состав комитета по компенсациям.

Новые члены совета директоров приступят к исполнению своих обязанностей с даты завершения сделки, которое ожидается около 19 августа. Тогда же все члены действующего совета директоров должны сложить с себя полномочия.

Акционеры также одобрили предлагаемые изменения в устав компании.