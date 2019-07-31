Еврокомиссия одобрила приобретение датской DSV швейцарской логистической компании Panalpina. В заключении Еврокомиссии говорится, что приобретение не представляет угрозы для конкуренции ни в еврозоне, ни в глобальном масштабе в силу «скромной» суммарной рыночной доли компаний. Рассмотрение сделки проходило по упрощенной процедуре.

Между тем, когда только было объявлено о сделке, DSV заявил, что в случае слияния объединенная компания станет одним из крупнейших транспортно-логистических операторов в мире с выручкой порядка 17,6 млрд долларов и более 60 тыс. сотрудников в 90 странах мира (сейчас у DSV работает 47 тыс. человек в 75 странах, а у Panalpina – 14,5 тыс. в 70 странах).

По оценке Transport Intelligence, суммарная доля рынка компаний после слияния составит 6%, при этом по объему выручки объединенная компания займет третье место в рейтинге логистических операторов.

По итогам первого полугодия суммарная выручка двух компаний составила 8,97 млрд долларов, валовая прибыль – 2,3 млрд долларов, операционная прибыль – 513,1 млн долларов. При этом, если у DSV результаты выросли, то Panalpina, наоборот, показала снижение по основным показателям. CEO компании Штефан Карлен объяснил это происками конкурентов: «После того, как было объявлено, что Panalpina и DSV объединят усилия, наши конкуренты более агрессивно вели себя по отношению к нашему бизнесу во втором квартале – но мы устояли».

Напомним, первоначально DSV предложил за Panalpina 4,1 млрд долларов, впоследствие цена была повышена до 4,62 млрд долларов.

* Прим.: Прибыль – у DSV после налогообложения, у Panalpina – консолидированная.