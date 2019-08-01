Импорт и экспорт Китая

По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил более 2,161 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2%.

В том числе экспорт вырос, но не намного на 0,1% до 1,171 трлн долларов. В то же время импорт уменьшился на 4,3% до 989,99 млрд долларов.

В июне внешнеторговый оборот Китая составил 374,7 млрд долларов. Это на 4% ниже аналогичного уровня прошлого года.

При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился на 1,3% до 212,84 млрд долларов, а импорт – на 7,3% до 161,86 млрд долларов.