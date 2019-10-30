РЖД отчитались по РСБУ

«Российские железные дороги» опубликовали отчет о финансовых результатах по РСБУ за 9 месяцев 2019 года.

Выручка увеличилась на 3,9% до 1383 млрд рублей, валовая прибыль – на 15,9% до 251,4 млрд рублей, прибыль от продаж – на 26% до 145,8 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла в 1,7 раза до 103 млрд рублей, чистая прибыль – в 2,1 раза до 65,3 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 1,5% до 1131,7 млрд рублей, коммерческие расходы снизились на 1,5% до 51,8 млн рублей, управленческие – выросли на 4,2% до 105,6 млрд рублей.