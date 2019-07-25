Рекорд СПГ-танкера «Владимира Русанова» на СМП

СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» успешно завершил проход по Северному морскому пути в восточном направлении и доставил партию СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ», из порта Сабетта в порт Тяньцзинь в Китае.

«Владимир Русанов» преодолел ледовую часть Северного морского пути всего за 6 суток, установив новый рекорд по времени самостоятельного прохождения СМП без ледокольной проводки с грузом на борту. Чистое время в пути из Сабетты до порта назначения составило рекордные 16 дней – более чем в два раза быстрее по сравнению с традиционным западным маршрутом через Суэцкий канал и Малаккский пролив», – говорится в официальном сообщении ПАО «Новатэк».

«Второй год подряд наши газовозы ледового класса Arc7 первыми открывают летний навигационный период Северного морского пути, – отметил первый заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев. – Данный рейс установил рекорды по времени прохождения ледовой части СМП и времени пути в Китай из российского арктического региона. Эти достижения стали возможными благодаря накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам СПГ-танкеров, спроектированных специально для нашего проекта «Ямал СПГ». Мы продолжим совершенствовать нашу логистическую систему, обеспечивая конкурентоспособные поставки СПГ на ключевые мировые рынки».