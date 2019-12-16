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Самые необычные суда
16.12.2019

Самые необычные суда


    • Мы начинаем серию публикаций о самых необычных судах в мире. Сегодня рассказ о судне под названием «RP FLIP».

    «RP FLIP» было создано в 1962 году для изучения звуковых волн под водой. Судно является собственностью ВМС США и имеет одну примечательную особенность: он может перевернуться перпендикулярно к поверхности моря и погрузиться кормовой частью под воду, оставив над водой только носовую часть. Судно было разработано, чтобы изучать высоту волн, акустические сигналы, температуру воды и её плотность. В вертикальном положении судно остается чрезвычайно устойчивым и тихим.

    Самые необычные судаНазвание судна расшифровывается как FLoating Instrument Platform – плавучая инструментальная платформа. Одновременно с исходным значением акроним звучит как английское слово «сальто» или «кувырок». Такая игра слов была не случайной: от всех прочих судов, военных и морских, «FLIP» отличает одна уникальная способность. Датчики исследовательской аппаратуры устанавливаются на самом судне. Для них выделили место в кормовой части. А вот беречь их от лишнего шума предлагалось совершенно неординарным способом. Перед началом исследования «FLIP» в буквальном смысле становится на корму: корпус судна длиной 108 метров притапливается, поворачиваясь при этом на 90 градусов таким образом, что над поверхностью воды остаются только 17 метров носовой оконечности, при этом палубы становятся переборками.

    Пару слов о конструкции необычного плавсредства. Внешне оно представляет собой некий гибрид надводного судна и подводной лодки: в носовой части имеется классический корпус с надстройкой, длинным трапом и стрелами кранов. Если двигаться от носа судна к корме, то, что через 15-17 метров надстройка резко обрывается, а нижняя часть корпуса заметно сужается. Далее, до самой кормы, 90 метров корпуса «FLIP» представляют собой цилиндрическую конструкцию, похожую на корпус подводной лодки. Внутри этого цилиндрического корпуса находится место для исследовательской аппаратуры, а также десять балластных танков. Перед началом исследования «FLIP» выводится в заданную точку, после чего экипаж начинает заполнять танки. Первыми наполняются те из них, которые расположены непосредственно в кормовой части – благодаря удаленности от центра тяжести судна это позволяет точнее регулировать скорость погружения. При этом носовая часть «FLIP» сохраняет положительную плавучесть. В итоге, когда балластные танки заполнены нужным объемом воды, над водой остается только часть цилиндрического корпуса и нос судна. По окончании исследований танки продуваются сжатым воздухом, и «FLIP» возвращается в горизонтальное положение. На один подобный «кувырок» уходит порядка получаса. Во время исследовательской работы в «вертикальном положении» «FLIP» может находиться на месте, удерживаемый тремя якорями, а может дрейфовать.

    Оригинальный способ эксплуатации, гидрологическое предназначение и наличие балластных танков сказались не только на компоновке судна, но и на составе его узлов и агрегатов. Так, «FLIP» не имеет какого-либо движителя. К месту исследований судно доставляется при помощи буксира. Для обеспечения работы систем оно оснащено двумя дизельными генераторами мощностью по 150 киловатт каждый и одним резервным на 40 кВт. Во избежание воздействия на датчики все три генератора установлены на амортизаторах в носовой части судна. Также совокупность особенностей «FLIP» обусловила необходимость в трех стрелах, при помощи которых судно бросает три Самые необычные судадевятитонных якоря. Помимо якорей за сохранение положения судна отвечает небольшой гребной винт с гидроприводом, установленный в средней части «FLIP».

    Но самое примечательное нововведение, связанное с «кувырканием», – компоновка жилых помещений. Гидрологические исследования, которыми занимается «FLIP», порой требуют находиться на одном месте в течение нескольких недель. Рекорд продолжительности одной такой смены – 45 суток. В течение этого времени на судне находится пять человек экипажа и до семи ученых. Естественно, они должны иметь нормальные условия проживания. Для этого все бытовое «оборудование» выполнено так, что его можно использовать при обоих положениях судна. К примеру, койки экипажа и исследовательской группы закреплены на поворотном механизме и могут фиксироваться в двух положениях. То же самое относится к оснащению камбуза, санузлов и т.д. Что касается научного оборудования, то несколько помещений на судне целиком отданы под него. При этом ряд «ящиков» научного назначения размещен на судне так, что вне зависимости от положения «FLIP» они находятся на полу у стены. Кроме того, некоторые панели с приборами могут поворачиваться вокруг своей оси для сохранения одной и той же ориентации. Отдельного упоминания заслуживают двери – для удобства команды все помещения имеют по две взаимно перпендикулярные двери. Как шутят моряки, которым довелось работать на «FLIP», главное – не забыть, палуба перед тобой или стена.

    Самые необычные суда

     

    (по материалам из открытых источников)


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