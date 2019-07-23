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«Новотранс» получил добро
23.07.2019

«Новотранс» получил добро

    • Подготовленные генеральным проектировщиком ЗАО «ГТ Морстрой» проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Создание искусственных земельных участков в рамках развития комплекса генеральных грузов в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская обл.) получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

    «Результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5 и 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга соответствуют требованиям технических регламентов. Проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям», – говорится в заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

    Группа компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга» реализует инвестпроект  LUGAPORT. Предусматривается создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. тонн в год. Проект реализуется в рамках мероприятий по увеличению экспортно-импортного потенциала портов России и в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве,  подписанном в июне этого года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и президентом группы компаний «Новотранс» Константином Гончаровым.


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