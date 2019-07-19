Hapag-Lloyd запускает новый сервис

Hapag-Lloyd объявил о запуске нового совместного с COSCO, ONE и YANG MING сервиса IEX на маршруте Юго-Восточная Индия – Европа.

Как сообщили SeaNews в компании, еженедельный сервис начнет работать с 26 октября этого года. на нем будут задействованы девять контейнеровозов по 6,5 тыс. TEU, четыре из которых разместит Hapag-Lloyd.

Ротация портов: Вишакхапатнам – Кришнапатам – Ченнаи – Тутикорин – Коломбо – Кочин – Думьятт – Пирей – Роттердам – London Gateway – Гамбург – Антверпен – Гавр – Думьятт – Джидда – Коломбо – Вишакхапатнам.