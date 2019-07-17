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Ключевые показатели «Росморпорта» растут
17.07.2019

Ключевые показатели «Росморпорта» растут

    • ФГУП «Росморпорт» подвело итоги работы за первое полугодие 2019 года. Так, за отчетный период предприятие наблюдает положительную динамику ключевых показателей эффективности. Выручка ФГУП «Росморпорт» за 6 месяцев 2019 года выросла на 8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года и превысила отметку в 14,7 млрд руб., в том числе от предоставления имущества в аренду – 1,5 млрд руб., от прочих видов деятельности – 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Общее количество судозаходов в морские порты РФ за отчетный период составило 128 тысяч.

    Грузооборот морских портов России за 6 месяцев 2019 года составил 409 млн тонн, что на 2,8% выше показателя соответствующего периода прошлого года. Наибольший рост грузооборота – на 23% до 13,8 млн тонн – наблюдался в морском порту Сабетта в связи со значительным увеличением объема перевалки СПГ.

    Также существенное увеличение грузооборота показали все морские порты Каспийского бассейна. Суммарный показатель вырос на 44% и составил 3,5 млн тонн. Положительная динамика вызвана значительным увеличением перевалки нефти, а также контейнерных и генеральных грузов.

    За шесть месяцев этого года специалисты систем управления движением судов ФГУП «Росморпорт» обеспечили 440 тысяч навигационных операций сопровождения судов.

    Количество лоцманских операций за отчетный период, выполненных службами ФГУП «Росморпорт», составило более 85,5 тысяч.

    Общий объем ремонтных дноуглубительных работ, выполненных ФГУП «Росморпорт» за 6 месяцев 2019 года на важнейших для мореплавания объектах, составил 2,4 млн м3.

    Введены в эксплуатацию ранее завершенные объекты федеральной собственности в морском порту Сабетта: подходной и морской каналы, контрольно-корректирующая станция, средства навигационного оборудования (СНО) и объекты для их обслуживания, объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Также введена в эксплуатацию база СНО в пос. Рыбачий Калининградской области.


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