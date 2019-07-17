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Грузы «Дела»
17.07.2019

Грузы «Дела»

    • Грузооборот ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело»), по итогам 1 полугодия 2019 года составил 3,2 млн тонн, что на 25% меньше аналогичного уровня 2018 года.

    Если смотреть отдельно по сегментам грузооборота, то значительная часть оборота Делопортс приходится на перевалку зерна (зерновой терминал КСК), по сравнению с 6 месяцами 2018 года оборот зерновых сократился на 54%, до 1,1 млн тонн.

    Также значительная часть оборота «Делопортс» приходится на обработку контейнеризированных грузов. По итогам отчетного периода года перевалка контейнеров выросла на 7%, до 2,1 млн тонн.
    Контейнерный терминал «НУТЭП» с января по июнь текущего года обработал 187 тыс. TEU, что всего на 1% больше аналогичного показателя 2018 года.

    Существенно выросла перевалка генеральных грузов – рост в 28 раз (до 28 тыс. тонн). Оборот ро-ро грузов сократился на 14% и составил 6 тыс. тонн.

    Сервисная компания «Дело», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, снизила объем продаж бункерного топлива за январь-июнь 2019 года – на 7% до 25 тыс. тонн.

    По итогам первого полугодия сервисная компания «Дело» оказала услуги по агентированию судов на 44% меньше (до 63 единиц), чем годом ранее. Количество швартовых операций составило 447 единиц (-2%).


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