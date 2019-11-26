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Контейнерооборот лидеров
26.11.2019

Контейнерооборот лидеров


    • По итогам 10 месяцев 2019 года контейнерооборот Шанхая составил 36,46 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 4,4% больше контейнеров, чем в январе-октябре 2018 года.

    Сингапур за отчетный период 2019 года обработал 30,73 млн TEU, на 0,9% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

    В октябре этого года Шанхай перевалил 3,59 млн TEU – на 3,2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,6% больше, чем в октябре 2018 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,23 млн TEU (плюс 4,5% к сентябрю 2019 и плюс 2,5% к октябрю 2018 года).


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