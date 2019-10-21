Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2019
21.10.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2019


    • На прошедшей неделе спотовые ставки на европейском, средиземноморском трейде снижались. На американском направлении, напротив, ставки выросли по сравнению с 41 неделей года.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 1%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 4,2%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 1,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив существенно выросли – на 25,4% по сравнению с 41 неделей года. Ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 5,4%. В то же время ставки на порты Южной Америки опустились на 0,7%.

    На внутриазиатском трейде произошло увеличение спотовых ставок на западные порты Японии – на 4,5%, на восточные – на 4,4%. Ставки на Сингапур также выросли на 3,6%. Ставки на Южную Корею остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.04.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.10.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе-августе 2019 года составил порядка 13,3 млн тонн — […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    13.05.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019
    На 19 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Существенно выросли ставки из Китая на […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    09.09.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2019
    На 36 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок отмечен только из Китая […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    10.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2 2019
    Праздники наконец-то закончились, и игроки постепенно возвращаются к привычному рабочему режиму.  В последнее время произошло несколько событий, которые […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.04.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-февраля 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 1,91 млн тонн. Это выше аналогичного уровня […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    17.07.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 5 месяцев 2019 года составил более 8,1 млн тонн — на 6,9% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    23.08.2019
    DP World увеличил прибыль
    DP World опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка по группе выросла на 31,9% до 3,5 […]
    2019DP WorldФинансы
    0
    23.04.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АрктикаКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.08.2019
    Контейнерооборот российских портов в июле 2019 увеличился на 8,1%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июле 2019 года увеличился в сравнении […]
    2019ИюльКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 37, 2019
    На 37 неделе фрахтовые ставки из украинских портов  на перевозку пшеницы  балкерами Handysize пошли вверх. Также выросли ставки […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    13.03.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 52,4 млн тонн. Это […]
    2019РЖДЭкспорт
    1





    • Госрегулирование Показать всё
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    30.09.2019 Отставка и назначение в Минвостокразвития
    30.09.2019 Отставка в Росморречфлоте
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.10.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    22.10.2019 Maersk повышает прогноз
    21.10.2019 ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ
    21.10.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    21.10.2019 Роттердам увеличил контейнерооборот почти на 4%
    21.10.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД