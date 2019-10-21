Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2019

На прошедшей неделе спотовые ставки на европейском, средиземноморском трейде снижались. На американском направлении, напротив, ставки выросли по сравнению с 41 неделей года.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 0,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 1%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 4,2%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 1,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив существенно выросли – на 25,4% по сравнению с 41 неделей года. Ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 5,4%. В то же время ставки на порты Южной Америки опустились на 0,7%.

На внутриазиатском трейде произошло увеличение спотовых ставок на западные порты Японии – на 4,5%, на восточные – на 4,4%. Ставки на Сингапур также выросли на 3,6%. Ставки на Южную Корею остались без изменений.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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