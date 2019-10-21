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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
21.10.2019

ТрансКонтейнер увеличил прибыль по РСБУ


    • ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2019 года. Как сообщили SeaNews в компании, выручка увеличилась на 13,9% до 62,3 млрд рублей.

    Валовая прибыль составила 13 млрд рублей, прибыль от продаж – 12,95 млрд рублей, чистая прибыль – 10,4 мслрд рублей. Все эти три показателя выросли в 1,7 раза.

    Себестоимость продаж увеличилась на 5% до 49,3 млрд рублей, коммерческие расходы сократились на 1,8% до 62,5 млн рублей.

    Как отмечают в «ТрансКонтейнере», положительная динамика финансовых результатов обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением операционной эффективности и усилиями менеджмента по контролю расходов.

    По состоянию на 30 сентября 2019 года активы компании составили 66,57 млрд рублей, долг – 11,1 млрд рублей.


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