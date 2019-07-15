Контейнерооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 1,5%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июне 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 1,5%.
При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 2,8%, каботажных и экспортных – на 0,7% и 0,5% соответственно. Транзитных снизился на 0,3%.
Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 217,5 тыс. TEU (-0,1%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В июне 2019 года они перевалили 146,2 тыс. TEU (+3,9%).
Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 1,2% до 61,1 тыс. TEU.
Контейнерооборот портов Арктического бассейна в июне этого года составил 7,6 тыс. TEU (+1,8%).
Порты Каспийского бассейна обработали 283 TEU, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Подробности – в инфографике ниже.
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