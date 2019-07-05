Робот для покраски судов

Hapag-Lloyd тестирует роботизированную систему для покраски судов. Система Palfinger (Австрия) состоит из нескольких блоков, которые перемещаются вдоль корпуса судна в сухом доке. Главная задача роботизированной системы – удалить старые слои краски струей воды под высоким давлением и равномерно нанести новую краску. Испытание автоматизированной системы покраски прошло на девяти судах Hapag-Lloyd в доках в Гамбурге, Марселе и Сингапуре.

С помощью такой системы можно покрасить до 77% поверхности судна, площадь которой составляет 9,3 тыс. кв. м. Производительность системы – 600-800 кв. м в час. «Толщина наносимого слоя краски намного равномернее, что позволяет снизить количество используемой краски. Более гладкая поверхность корпуса судна приводит к снижению расхода топлива и уменьшению загрязнения на протяжении 60 месяцев, по истечении которых судну необходимо пройти классификационное освидетельствование. Кроме того, автоматизированная система покраски менее вредна для окружающей среды», – рассказали в Hapag-Lloyd.

Видео Hapag-Lloyd

Видео: Hapag-Lloyd