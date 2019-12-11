С видеоэндоскопом к фитинговой платформе

«Модуль» запатентовал модель устройства управления видеоэндоскопом для осмотра фитинговых упоров железнодорожных платформ, рассказали SeaNews в компании.

По нормативным документам ОАО «РЖД» перед погрузкой контейнеров обязательно должен производиться осмотр состояния фитинговых упоров платформы. Проверяются целостность сварных швов, наличие трещин, изломов, прогибов, состояние шарнирных соединений, петель, ручек, планок и т.п. Проводит осмотр визуально осмотрщик вагонов, результаты фиксируются в книге формы ВУ-14. Понятно, что такой визуальный осмотр возможен, только когда фитинговые упоры свободны и на них не стоят контейнеры.

Как правило, контейнерный поезд состоит из 58-60 платформ, на которые грузятся до 60 сорокафутовых и до 120 двадцатифутовых контейнеров, – в общей сложности это от 240 до 480 фитинговых упоров. Визуальный осмотр такого количества упоров требует значительного времени. Для проведения осмотра платформы с контейнерами нужно подать на контейнерный терминал, снять контейнеры с платформ, затем визуально осмотреть каждый фитинг, а потом погрузить контейнеры обратно на платформы.

Для повышения качества и скорости работ по осмотру фитинговых упоров «Модуль» разработал метод осмотра упоров без снятия контейнеров с платформы с использованием мобильного прибора – видеоэндоскопа.

Видеоэндоскоп оснащен экраном, джойстиком и зондом, он крепится на рукоятке телескопического удлинителя. Вокруг камеры зонда расположены светодиоды, которые обеспечивают подсветку осматриваемого объекта или отдельной детали. Осмотрщик вагонов включает прибор, подводит зонд к объекту (детали) и производит их осмотр. Параллельно через камеру осмотра ведется контрольная запись процесса на съемный носитель.

Внедрение прибора позволяет определять техническое состояние упоров, не снимая контейнеры с платформ, соответственно, отпадает необходимость в повторной подаче/уборке платформ с контейнерами на грузовой фронт и использовании перегрузочной техники.

Помимо осмотра и определения технического состояния фитинговых упоров, прибор позволяет определять наличие и номера пломб контейнеров, установленных на платформе дверьми внутрь, без их разгрузки.

Прибор работает при минусовых температурах до -30 градусов и устойчив к агрессивной среде (масло, соленая вода, дизельное топливо и т.п.).

В настоящее время получены положительные результаты внедрения нового метода осмотра фитинговых упоров на ряде станций Октябрьской железной дороги – Купчинская, Сегежа, Нигозеро. Внедрение видеоэндоскопов на других станциях и железных дорогах позволит оперативно решать эксплуатационные задачи по обработке контейнерных поездов и, в целом, ускорит их движение, отмечают в «Модуле».