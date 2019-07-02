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Импорт и экспорт Китая
02.07.2019

Импорт и экспорт Китая

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2019 года достиг 1786,21 млрд долларов. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Экспорт вырос всего на 0,4% до 958,34 млрд долларов, а импорт и вовсе снизился — на 3,7% до 827,87 млрд долларов.

    По данным министерства коммерции КНР, в мае внешнеторговый оборот Китая сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и составил 386,03 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 1,1% до 213,85 млрд долларов, в то же время импорт опустился на 8,5% — до 172,19 млрд долларов.


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