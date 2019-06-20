В Приморске плюс, в Новороссийске минус

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-апрель 2019 года составил 47,6 млн тонн. Это всего на 0,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Если смотреть отдельно по портам, то снижение произошло только в Новороссийске – минус 2,8% до 28,2 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт,» НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 52,5%) и в тоннах (на 37,2%). Приморск по итогам отчетного периода вырос на 4,7% – до порядка 19 млн тонн.

Перевалка наливных грузов за 4 месяца 2019 года увеличилась на 5,6%, до 35,9 млн тонн. При этом рост отмечен не только в перевалке нефтепродуктов, но в отгрузках нефти. Совокупный оборот нефти по итогам отчетного периода в компаниях НМТП в Приморске и Новороссийске составил более 22,7 млн тонн, плюс 5,8%. При этом Приморск увеличил отгрузки нефти на 6,3% (до 13,5 млн тонн), Новороссийск – на 5,1% (до 9,2 млн тонн).

Оборот нефтепродуктов за январь-апрель 2019 года вырос на 6,1% до 12,7 млн тонн. В том числе через Приморский торговый порт было отгружено 5,5 млн тонн (+1,1%), через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) – 7,3 млн тонн (+10,2%).

Оборот навалочных грузов за 4 месяцев 2019 года уменьшился на 27,5% и составил 4,4 млн тонн. При этом снижение произошло в основном за счет сокращения отгрузок зерна – по итогам отчетного периода они упали на 43,2% (до 2,6 млн тонн). Также отрицательная динамика наблюдается в обработке угля, с января по апрель порт отгрузил на 19% меньше, чем годом ранее (435 тыс. тонн).

По остальным навалочным грузам отмечена положительная динамика. Существенно выросла перевалка химических грузов – в 2,1 раза (до 221 тыс. тонн), железорудного сырья – на 33,5% (до 969 тыс. тонн) и сахара-сырца – на 51,3% (до 167 тыс. тонн).

Генеральных грузов по итогам января-апреля этого года было отгружено чуть более 5 млн тонн, практически без изменений к аналогичному уровню прошлого года (+0,1%). При этом положительная динамика в данном сегменте грузооборота отмечена в обработке черных металлов и лесных грузов. За отчетный период через терминалы группы прошло 4,6 млн тонн черных металлов (+3,4%) и 118 тыс. тонн лесных грузов (+12,7%).

Оборот цветных металлов снизился по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 21,2% до 292 тыс. тонн, скоропорта – на 75,9% до 25 тыс. тонн.

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.