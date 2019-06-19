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«Евросиб» покупает платформы
19.06.2019

«Евросиб» покупает платформы

    • С января 2019 года ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» увеличило парк подвижного состава на 520 фитинговых платформ. Поставки осуществлены в рамках договоров с НПК ОВК, ЗАО «ОЗТМ» и АО «Трансмашхолдинг».

    В структуре поставок – 80-футовые платформы различной грузоподъемности. 240 из них обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими перевозить на одной платформе два крупнотоннажных контейнера с массой брутто 36 тонн. Подвижной состав нового поколения компания задействует в составе ускоренных контейнерных поездов на собственных маршрутах.

    С учетом новых поступлений парк фитинговых платформ под управлением «Евросиба» на сегодня составляет 1,7 тыс. единиц. К концу текущего года планируется увеличить их количество вдвое. 1025 платформ уже законтрактованы, значительная часть – с применением лизинга. Как пояснили SeaNews в компании, это будут платформы производства ОВК, ОЗТМ и «Трансмашхолдинга», а также ОАО «ЗМК».

    «Решение об инвестициях в парк фитинговых платформ принималось на основе совокупности благоприятных рыночных факторов и в соответствии с долгосрочной программой компании, направленной на развитие контейнерных сервисов. В настоящий момент компанией формируется около 15 регулярных контейнерных поездов – как на внутренних, так и международных маршрутах», – отметил генеральный директор ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Иван Атемасов. 


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