«Евросиб» покупает платформы

С января 2019 года ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» увеличило парк подвижного состава на 520 фитинговых платформ. Поставки осуществлены в рамках договоров с НПК ОВК, ЗАО «ОЗТМ» и АО «Трансмашхолдинг».

В структуре поставок – 80-футовые платформы различной грузоподъемности. 240 из них обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими перевозить на одной платформе два крупнотоннажных контейнера с массой брутто 36 тонн. Подвижной состав нового поколения компания задействует в составе ускоренных контейнерных поездов на собственных маршрутах.

С учетом новых поступлений парк фитинговых платформ под управлением «Евросиба» на сегодня составляет 1,7 тыс. единиц. К концу текущего года планируется увеличить их количество вдвое. 1025 платформ уже законтрактованы, значительная часть – с применением лизинга. Как пояснили SeaNews в компании, это будут платформы производства ОВК, ОЗТМ и «Трансмашхолдинга», а также ОАО «ЗМК».

«Решение об инвестициях в парк фитинговых платформ принималось на основе совокупности благоприятных рыночных факторов и в соответствии с долгосрочной программой компании, направленной на развитие контейнерных сервисов. В настоящий момент компанией формируется около 15 регулярных контейнерных поездов – как на внутренних, так и международных маршрутах», – отметил генеральный директор ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Иван Атемасов.