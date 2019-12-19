ВЭБ.РФ и «ТрансФин-М» создают жд оператора

Группа ВЭБ.РФ и ПАО «ТрансФин-М» создают единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО «Атлант».

Стороны завершили сделку по вхождению ВЭБ.РФ в капитал ООО «Атлант», в результате которой государственная корпорация развития стала владельцем 25% акций железнодорожного оператора. Остальные 75% акций ООО «Атлант» остаются в собственности ПАО «ТрансФин-М».

Как сообщает пресс-служба «ТрансФин-М», ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях. По первым 17 тыс. вагонов договоры подписаны, передача подвижного состава уже ведется.

В результате планируемого объединения парков обеих компаний «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов. Таким образом, на рынке подвижного состава появится еще один крупный железнодорожный оператор, который будет способствовать повышению уровня конкуренции среди лидеров отрасли.

«Группа ВЭБ.РФ владеет существенным парком вагонов, которые находятся в аренде у игроков рынка ж/д перевозок. Концепция развития лизинга ВЭБ.РФ предполагает выход из операционного лизинга железнодорожных вагонов. В результате реализована сделка по вхождению в капитал партнера, который имеет значительный опыт в этом бизнесе и сможет построить крупную компанию, предоставляющую качественные услуги потребителю, а для ВЭБ.РФ проект может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счёт ожидаемого роста стоимости акционерного владения», – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.