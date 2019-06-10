Транспортные проблемы на пространстве ШОС

Какие проблемы необходимо решить, чтобы свободно перемещать грузы в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и в какие транспортные проекты стран-члены ШОС интегрируются, стали главными темами панельной сессии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.

«ШОС после вступления Индии и Пакистана стала трансконтинентальной организацией, которая объединяет почти половину населения мира. Внешнеторговый оборот стран ШОС составил 6,3 трлн долларов. Хотя товарооборот между странами ШОС вырос на 17%, он составляет всего 305 млрд долларов», – сказал генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, отметив, что потенциал стран-членов ШОС используется не до конца.

По данным В.Норова, на пространстве ШОС проложено 13 млн км автомобильных дорог. «Это почти 20% мировых автомагистралей. В то же время 244 тыс. железных дорог обеспечивает сегодня региональную транспортную взаимосвязь».

В.Норов подчеркнул, что крайне важными проблемами в сфере транспорта остаются развитие инфраструктуры, логистических центров, обеспечивающих стыковку различных видов транспорта, модернизация существующих сетей и транспортных объектов, ускорение процессов гармонизация и унификации стандартов в сфере транспорта. «Это самые злободневные вопросы. Особое внимание нужно уделить упрощению фито- и таможенных процедур. Кроме того, требуется синхронизация графиков работы на пропускных пунктах, внедрение IT-технологий и даже взаимное признание водительских удостоверений».

Говоря о перспективах стран-членов ЩОС в сфере транспорта, В.Норов отметил инициативу Китая «Один пояс, один путь». «Сопряжение евразийского экономического пространства и этой инициативы позволяет создать широкую транзитную зону для грузопотока из Азии в Европу и обратно. Состыковка Северного морского пути и Шелкового пути также создаст глобальный и конкурентный маршрут», – сказал он.

По мнению В.Норова, активизация взаимодействия в транспортной сфере придаст импульс странам Центральной Азии по решению задачи прямого выхода к морским портам и трансформации региона в крупнейший перекресток трансевразийских магистралей с Востока на Запад и с Севера на Юг. В.Норов отметил, что благодаря эффективной кооперации стран Центральной Азии региональный ВВП за 10 лет может вырасти, как минимум, в два раза. В этой связи уже начато формирование субрегионального транспортного коридора «Россия – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман – Индия». Важным звеном транспортной сети ШОС в перспективе должна стать железная дорога «Узбекистан – Кыргызстан – Китай», которая в рамках проекта «Восток – Запад» обеспечит выход в страны Южной и Восточной Европы, Ближнего Востока, к портам Средиземного моря.

«Развивая региональные транспортные коридоры, важно вовлекать в этот процесс и Афганистан», – подчеркнул В.Норов. Это позволит сформировать новый транспортный коридор с выходом на иранские, пакистанские и индийские железные дороги и к портам Чабахар и Гвадар в рамках проекта «Север – Юг».

Также В.Норов подчеркнул важность цифровизации транспортной инфраструктуры стран ШОС. По его словам, это может существенно увеличить пропускную способность транспортных маршрутов, к примеру, железных дорог — на 40%, и достичь снижения стоимости перевозок до 30%.

В заключение В.Норов отметил, что необходимо создавать консорциум аналитических центров, которые занимались бы системным исследованием вопросов и проблем транспортной сферы.