Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Спецоперация на контейнеровозе MSC
10.06.2019

Спецоперация на контейнеровозе MSC

    • Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись операции по задержанию проникшего на контейнеровоз злоумышленника, пытавшегося поджечь судно. Инцидент произошел на подходе к порту Хайфа. Контейнеровоз – «MSC Canberra».

    По информации местных источников, сообщение о поджоге поступило в ночь на воскресенье. Рано утром отряд ВМФ Израиля высадился на борт и, прочесав все, обнаружил «не значащагося в списках пассажира». Им оказался гражданин Турции. Задержанного передали полиции.

    Сообщается, что повреждения, полученные судном, незначительны.

    Контейнеровоз «MSC Canberra» 1995 года постройки работает под флагом Панамы, в Хайфу судно пришло из Мерсина. Вместимость – 2,5 тыс. TEU, длина – 202,8 м, ширина – 30,6 м, осадка – 16 м, дедвейт – 41,6 тыс. тонн.

    Видео: Армия обороны Израиля


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    22.04.2019
    Что видно с борта арктического контейнеровоза
    В кадре – арктические морские пейзажи, снятые с контейнеровоза «Норникеля» во время переходов Мурманск – Дудинка и обратно […]
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    14.03.2019
    В Турции спустили паром для фьордов
    На верфи Cemre в Турции спустили на воду грузопассажирский паром, строящийся для норвежского оператора Fjord1. Судно длиной 109,2 […]
    ВидеопаромТурция
    0
    22.03.2019
    MSC меняет балтийскую линейку сервисов
    MSC объявила о модернизации сервисов между портами Балтийского моря и ключевыми хабами Северной Европы. Новая сеть будет действовать […]
    MSCБалтийское мореСервис
    0
    24.04.2019
    Самый большой PCTC
    Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). […]
    Hoegh AutolinersАвстралияВидеоРо-ро
    0
    15.05.2019
    Самый большой газовоз в Панамском канале
    Администрация Панамского канала поделилась видео прохода через шлюзы газовоза Qatargas «Al Safliya» – он стал самым большим СПГ-танкером […]
    ВидеоГазовозПанамский канал
    0
    29.05.2019
    CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    CMA CGM и MSC объявили, что присоединятся к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM. Объединение на единой […]
    CMA CGMITMaerskMSC
    0
    27.05.2019
    Спуск на воду ледокола «Урал»
    25 мая «Балтийский завод» спустил на воду второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Крестной матерью судна стала […]
    Балтийский заводВидеоЛедоколыСпуск на воду
    0
    29.01.2019
    Первая СПГ-бункеровка контейнеровоза Containerships
    Новый контейнеровоз Containerships осуществил первую бункеровку сжиженным природным газом в порту Роттердам, сообщили SeaNews в CMA CGM. Первая […]
    CMA CGMContainershipsБункеровкаКонтейнеровозы
    0
    17.04.2019
    Спасательный плот в свободном полете
    Arctech Helsinki Shipyard, с покупателем доли ОСК в котором вроде как определились, поделился свежим видео испытаний спасательного плота […]
    Arctech Helsinki ShipyardВидеоИспытания
    0
    24.05.2019
    Эко-проект APM Terminals
    APM Terminals поделился роликом об экологическом проекте, который реализует бахрейнское подразделение компании совместно с Верховным советом Бахрейна по […]
    APM TerminalsБахрейнВидеоЭкология
    0
    11.01.2019
    Новый контейнеровоз CMA CGM
    Для транспортировки бананов из Французской Вест-Индии
    CMA CGMКонтейнеровозыНовострой
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    10.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019
    10.06.2019 Евросиб запустил контейнерный поезд Красноярск – Китай
    07.06.2019 ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай
    07.06.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД