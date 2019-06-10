Спецоперация на контейнеровозе MSC

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись операции по задержанию проникшего на контейнеровоз злоумышленника, пытавшегося поджечь судно. Инцидент произошел на подходе к порту Хайфа. Контейнеровоз – «MSC Canberra».

По информации местных источников, сообщение о поджоге поступило в ночь на воскресенье. Рано утром отряд ВМФ Израиля высадился на борт и, прочесав все, обнаружил «не значащагося в списках пассажира». Им оказался гражданин Турции. Задержанного передали полиции.

Сообщается, что повреждения, полученные судном, незначительны.

Контейнеровоз «MSC Canberra» 1995 года постройки работает под флагом Панамы, в Хайфу судно пришло из Мерсина. Вместимость – 2,5 тыс. TEU, длина – 202,8 м, ширина – 30,6 м, осадка – 16 м, дедвейт – 41,6 тыс. тонн.

Видео: Армия обороны Израиля