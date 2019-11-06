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нефтяная платформа Brent Bravo
06.11.2019

105 метров за 6 часов


    • Британская ALE опубликовала видео выгрузки на причал верхнего строения буровой платформы «Brent Bravo», завершившей работу на месторождении Brent в Северном море. На сегодня из четырех платформ, с которых велась добыча нефти на месторождении, продолжает работать только одна.

    «Brent Bravo» была выведена из эксплуатации в 2014 году, летом этого года верхнее строение платформы отправили на утилизацию. Транспортировку с месторождения на северо-восток Англии осуществляло судно Allseas «Pioneering Spirit». Полупогружное судно подошло под верхнее строение платформы и в течение четырех часов подняло его на борт, сняв с бетонного основания, установленного на глубине 14 м. У берегов Англии верхнее строении перегрузили на специализированную баржу «Iron Lady», которая отвела его к месту выгрузки в Ситон-Порт вблизи Хартлпула.

    Для того, чтобы переместить 25-тонную конструкцию на 105 метров с борта на причал, была установлена трелевочная система. Весь процесс выкатки на причал занял шесть часов. После этого начался демонтаж для последующей утилизации.

    Видео: ALE


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