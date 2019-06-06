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Самое значительное падение за 2 года
06.06.2019

Самое значительное падение за 2 года

    • По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за 5 месяцев 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,2%, составив 677,6 тыс. единиц. 

    По итогам мая продажи снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,7%до 137,6 тыс. автомобилей. «Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж – самое значительное падение за 2 года, – прокомментировал итоги мая председатель Комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Конечно, можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом.  Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину».

    По итогам мая 2019 года в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло. Лидер российского авторынка Lada увеличила в мае продажи всего на 0,3% – до 28,7 тыс. автомобилей. Все остальные марки показали отрицательную динамику продаж.

    Занимающая второе место KIA снизила продажи авто на 0,5% (до 19,5 тыс. авто). Третий по объемам продаж Hyundai также сократил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,1% (до 14,9 тыс. авто). Меньше повезло Renault, который по итогам отчетного месяца в сравнении с маем 2018 года снизил продажи на 12,6% – до 10,6 тыс. авто. На пятом месте по-прежнему Volkswagen – минус 3,6% до 8,7 тыс. авто.

    Наиболее значительный рост продаж в мае относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Geely (в 3,4 раза) и Haval (в 2,5 раза). 

    Наиболее существенно снизились в мае продажи HTM (-88%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-87%), Honda (-65%), коммерческих автомобилей Foton (-57%), FAW (-56%) и Jaguar (-53%).


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