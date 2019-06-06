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Новые терминалы в Высоцке
06.06.2019

Новые терминалы в Высоцке

    • На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашения с инвесторами новых терминальных мощностей в порту Высоцк.

    Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано с генеральным директором ООО «Технотранс» Виктором Чуйкиным. По информации областного правительства, «Высоцкий зерновой терминал» планируется разместить на площади 41 га в акватории бухты Большая Пихтовая Выборгского района. Строительство морского зернового терминала с пропускной способностью 4 млн тонн в год (в том числе экспорт – 3,5 млн тонн в год, импорт – 0,5 млн тонн в год) планируется завершить к 2022 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей.

    На втором этапе предполагается строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.

    Еще одно соглашение – о сотрудничестве при реализации проекта – было подписано с генеральным директором ООО «СПК Высоцк» Павлом Тер-Осиповым. Проект включает в себя железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки каменного угля на морской транспорт. Объем инвестиций, отметил губернатор, составит 24,3 млрд рублей.

    Первый этап реализации предполагает запуск первой линии погрузки мощностью до 7 млн тонн в год к 2021 году. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 млн тонн в год. При реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест.

    «Это крупный и современный проект, который востребован временем, поскольку сегодня в России есть существенный дефицит мощностей для перевалки угля при поставках на экспорт. Внушительная сумма инвестиций в 24,3 млрд рублей даст нашему региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления, а значит — дальнейшее развитие района», – сказал Александр Дрозденко.


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