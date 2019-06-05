Трехстороннее акционерное соглашение

ОАО «Российские железные дороги», АО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы» и Государственное объединение «Белорусская железная дорога» впервые подписали акционерное соглашение, которое закрепляет намерение железных дорог России, Казахстана и Беларуси продолжить интеграцию железнодорожных транзитных перевозок по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления АО «НК «КТЖ» Сауат Мынбаев и начальник Государственного объединения «Белорусская железная дорога» Владимир Морозов. На процедуре подписания Акционерного соглашения также присутствовал президент АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

Акционерное соглашение – принципиально новый для АО «ОТЛК ЕРА» корпоративный договор, регламентирующий права и обязанности причастных сторон в отношении пакета акций Общества. Как рассказали SeaNews в ОТЛК ЕРА, все трое акционеров имеют равное количество голосов, поскольку акции распределены на паритетных началах между ОАО «РЖД», Государственное объединение «Белорусская железная дорога» и АО «НК «КТЖ» – по 33,33%. Каждый акционер имеет право делегировать в Совет директоров двух своих представителей.

Подписанный документ регулирует широкий спектр вопросов, связанных с управлением Обществом и обращением акций. Акционерное соглашение определяет новые положения дивидендной политики, порядок ротации должности председателя Совета директоров, механизм разрешения конфликтных ситуаций в процессе принятия управленческих решений.

«На правовом пространстве ЕАЭС акционерное соглашение – довольно новаторский документ, но в международном корпоративном праве он уже давно считается обязательной нормой, устанавливающей основные правила взаимодействия между акционерами. Ранее АО «ОТЛК ЕРА» в своей работе руководствовалась Уставом общества, а также Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и положениями о внутренних органах управления юридическим лицом. Основная цель документа – обеспечить согласованность действий и намерений акционеров, а также соблюдение их интересов», – отметил А.Гром.