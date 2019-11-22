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Билет на войну
22.11.2019

Билет на войну


    • Сегодня любой строитель, решаясь на строительство железной дороги, приобретает билет на войну. Такое мнение высказал заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, открывая отраслевую конференцию «Строительство железных дорог. Новые задачи и механизмы их реализации» в рамках международного форума «Транспортная неделя» в Москве.

    «Это реально большие риски, – сказал он. – Сегодня система выстроена таким образом, и это, наверное, вина органов власти, что процессы разделены между собой – проектирование и строительство. У каждого свои задачи. У проектного института основная задача сегодня – получить главную экспертизу, не задумываясь о содержании: невозможно построить на ту смету объект. Строители понимают: задача – построить, в первую очередь. Во вторую очередь, сдать объект и хотя бы заработать на этом».

    В настоящее время, подчеркнул В.Токарев, строительство железных дорог представляет собой большие риски. «Безусловно, те условия, которые сейчас существуют, не дают ни заказчику исполнять свой функционал в полной мере, ни строителям полным ходом работать и делать свое дело». И в этом случае, по его мнению, актуальным направлением в работе Минтранса и РЖД является упрощение подходов в сфере строительства железных дорог.

    Кроме того, одной из главных проблем в железнодорожной отрасли В.Токарев назвал отсутствие высококвалифицированных кадров. «Объем строительства железных дорог, который существует в планах РЖД, колоссальный. Но строителей нет. Сегодня это дефицит специалистов, дефицит рабочих», – подчеркнул он.


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