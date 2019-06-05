Первый складской комплекс Maersk в России

Сегодня в Петербурге состоялась церемония закладки складского холодильного комплекса Maersk. Как рассказал журналистам CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу, объем инвестиций в проект составляет 30 млн долларов.

Якорным клиентом, арендующим порядка 40% площадей, будет Fyffes – крупнейший в Европе импортер бананов. Остальные 60% смогут занять другие участники рынка.

Общая площадь комплекса класса А составит 23,7 тыс. кв. м, максимальная вместимость – свыше 50 тыс. тонн / более 30 тыс. паллето-мест, комплекс будет оборудован 35 доками и сможет ежедневно обрабатывать до 200 единиц автотранспорта. Работать в нем будут 200 человек.

На складе будут отдельные камеры для замороженных продуктов с температурой хранения -25 градусов, для охлажденной продукции (+2/+8 градусов) и для бананов, которые требуют хранения при температуре +13 градусов. Как рассказал директор направления Cold Chain Maersk Питер Кнапп, выгрузка из контейнера на склад будет производиться без потери температуры.

Помимо собственно холодильных мощностей проект предусматривает строительство депо для хранения и обслуживания контейнеров.

Место для размещения комплекса выбрано на юге Петербурга в 5 километрах от КАД, в индустриальном парке «PNK Парк Софийская КАД». По словам директора по работе с корпоративными клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Михаила Дуванова, ключевыми требованиями при поиске локации были хорошая транспортная доступность и наличие необходимых коммуникаций с учетом того, что комплекс будет включать морозильные камеры и камеры газации фруктов.

Строительство будет вести PNK Group. По информации девелопера, передать склад для оснащения планируется в четвертом квартале 2019 года, а начало операций запланировано на начало 2020 года. За счет чего удается обеспечить такие сжатые сроки, объяснил управляющий инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрий Пилевин: 70% комплектующих зданий производится на собственных заводах группы в Подмосковье, а дальше идет «сборка конструктора». «Здание Maersk уже готово, оно уже лежит на наших складах и будет собрано здесь до конца этого года».

Как отмечают в Maersk, в 2018 импорт фруктов в Россию вырос – в частности, ввоз бананов увеличился на 1%, цитрусовых – на 7,4%, яблок – почти на 13,5%, и рост, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы продолжится. В этом году, по данным SeaNews, импорт бананов по итогам 4 месяцев вырос на 2,6%, цитрусовых – на 14,6%.

Необходимость в обеспечении комплексных решений для непрерывной цепочки поставок товаров для конечного потребителя растет, отметил CEO кластера Восточная Европа Maersk Жолт Катона. Заложенный сегодня объект будет первым холодильным складским комплексом компании в России.

На вопрос журналистов, не боится ли Maersk инвестировать в Россию, С.Скоу ответил однозначно: «Нет, не боимся».

Фото: Maersk