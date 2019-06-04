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Сервис на Курильские острова
04.06.2019

Сервис на Курильские острова

    • FESCO запускает новый контейнерный сервис для доставки грузов из городов России на Курильские острова через «Владивостокский морской торговый порт».

    Интермодальный сервис включает в себя железнодорожную доставку регулярными ускоренными поездами FESCO из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска во Владивосток, обработку в порту и морскую транспортировку на острова Кунашир, Шикотан и Итуруп.

    Суда будут отправляться из ВМТП один раз в две недели, в дальнейшем запланирован переход на еженедельное расписание. Отправки возможны как в контейнерах FESCO, так и в контейнерах грузоотправителей. Как пояснили SeaNews в FESCO, на сервисе будут задействованы суда компаний-партнеров, которых компания пока не раскрывает.

    При наличии запросов клиентов FESCO организует обратные отправки с Курильских островов во Владивосток и международные – в страны Азии, задействуя как собственные линии, так и сервисы партнеров.


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