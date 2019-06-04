Сервис на Курильские острова

FESCO запускает новый контейнерный сервис для доставки грузов из городов России на Курильские острова через «Владивостокский морской торговый порт».

Интермодальный сервис включает в себя железнодорожную доставку регулярными ускоренными поездами FESCO из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска во Владивосток, обработку в порту и морскую транспортировку на острова Кунашир, Шикотан и Итуруп.

Суда будут отправляться из ВМТП один раз в две недели, в дальнейшем запланирован переход на еженедельное расписание. Отправки возможны как в контейнерах FESCO, так и в контейнерах грузоотправителей. Как пояснили SeaNews в FESCO, на сервисе будут задействованы суда компаний-партнеров, которых компания пока не раскрывает.

При наличии запросов клиентов FESCO организует обратные отправки с Курильских островов во Владивосток и международные – в страны Азии, задействуя как собственные линии, так и сервисы партнеров.