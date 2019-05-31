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О либерализации валютного контроля
31.05.2019

О либерализации валютного контроля

    • Какие послабления в области валютного контроля стоит ожидать участника ВЭД, рассказал директор по сопровождению экспортных проектов АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Михаил Антипов на конференции «Валютные контракты в существующих экономических реалиях», организованной в Петербурге Гильдией «Гермес».

    «Последнее время приобретает важность задача объяснить происхождение валютной выручки, – сказал М.Антипин. – Пока у государства нет достаточных инструментов для контроля за валютными потоками. Регуляторы хотят понимать, что это за деньги, не используются дли они для отмывания. И это в фокусе нашего внимания и требования по валютной выручке мы стараемся упростить».

    «Что касается получения валютной выручки, – продолжил он. – Условие тройное: валютная выручка должна зайти в Россию, в строго определенные сроки, и она должна попасть именно в уполномоченный банк».

    О чем РЭЦ договорился с регуляторами. Первое: будет разрешено зачислять валютную выручку на счет в уполномоченном банке в срок, который может на 30 дней превышать срок, прописанный в контракте. «Зачем? Многие экспортеры говорили о том, что иностранные контрагенты не понимают все нюансы нашей системы и иногда несколько пренебрежительно относятся к этим срокам: могут отправить деньги на день позже, что может повлечь нарушения. И вот это минимальное нарушение является формальным основанием для того, чтобы наши правоохранительные органы возбудили дело, – сказал М. Антипин. – И эти 30 дней даются для того, чтобы в этот зазор эти недоразумения были урегулированы».

    По словам М.Антипина, «это решает проблему экспортера с точки зрения того, что его не привлекают к ответственности». «Но это изменение вносится не в закон о валютном контроле, как мы предлагали, а в КоАП в качестве примечания в статью 15.25, простыми словами – да это нарушение, но если это нарушение длится не более 30 дней, вас не накажут», – пояснил он.

    Однако РЭЦ рекомендует участникам ВЭД эти изменения приветствовать, но все-таки стараться получать деньги на счет вовремя.

    Еще одно нововведение может ослабить валютный контроль. «Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы деньги можно было получить на счет в зарубежном банке и потом в определенный срок перевести их на счет в российском банке. И это важно», – сказал М.Антипин.

    «Третье – самое важное, потенциальное нововведение. Мы говорим об отмене репатриации. Пошагово. И на первом этапе только для контрактов, заключенных в рублях. Мы договорились о том, что с 2020 года можно будет не получать на свои счета до 10% выручки, а потом каждый год эта сумма будет увеличиваться. В 2024 году до 100% можно будет не получать на свои счета, а оставлять за рубежом».

    Как рассказал М.Антипин, те же изменения будут реализованы и в отношении контрактов, заключенных в иностранной валюте. «Но нам банк говорит, что для этого сначала нужно, чтобы у банка было достаточно инструментов для понимания, как двигаются средства по мировой банковской системе», – пояснил он.

    «Административная ответственность. Действующие правила жесткие, – продолжил М.Антипин. – Первое, что мы собираемся сделать, – отменить штрафы и заменить их предупреждениями для профессиональных участников ВЭД. И еще – 90 дней мораторий на штрафы за несвоевременную сдачу отчетности о валютных операциях. Она должна быть, но не с такой скоростью, с которой она сейчас закреплена в законе. 90 дней отсрочки Банк России посчитал, что это вполне допустимо.».

    «Уголовная ответственность. В Уголовном кодексе есть специальная статья на это счет. Мы договорились, что она будет исключена полностью. Но при этом ряд статей по невозврату валютной выручки идет в качестве квалифицирующего признака. Это мошенничество, незаконная легализация денежных средств и преднамеренное банкротство».

    М.Антипин отметил, что все подготовленные документы находятся в высокой степени готовности. «Сейчас этот законопроект уже находится в Государственно-правовом управлении президента, дискуссии по нему продолжаются, возможны разные колебания, – сказал он. – Мы рассчитываем, что все нововведения будут приняты в ближайшее время. Силуанов [министр финансов РФ] дал поручения по ускорению этой работы. Если все сложится хорошо и правительство быстро отработает эти законопроекты, то они будут приняты и со следующего года заработают».

    В заключение он подчеркнул, что задачи по либерализации валютного контроля были включены в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».


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