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Соя «Агроэкспрессом» пошла в Китай
25.12.2019

Соя «Агроэкспрессом» пошла в Китай


    • АО «РЖД Логистика» в рамках специализированного сервиса «Агроэкспресс» организовало первую отправку отечественной сои из европейской части России в Китай по железной дороге. Клиент – продовольственный холдинг КНР COFCO Group, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

    Партия пищевых соевых бобов весом 250 тонн, произведенная ГК «Русагро», была погружена в десять 20-футовых контейнеров, которые отправились со станции Анисовка в Саратовской области до станции Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в 30 км от которой у COFCO Group находится собственное предприятие. В пункт назначения поезд проследует через территорию Казахстана.

    Ожидается, что общее время доставки составит около 7 суток. Организацией перевозки сои занимался саратовский филиал «РЖД Логистики», который обеспечил комплекс транспортно-логистических услуг, включающий обслуживание на «первой миле», разработку технологии погрузки, терминальную обработку, предоставление платформ и контейнеров, а также оплату железнодорожного тарифа по территории России и Казахстана.

    «Отправка первой партии сои из европейской части нашей страны в Китай, без преувеличения, имеет большое значение для дальнейшего развития всего российского агроэкспорта. Во многом это стало возможно после того, как в конце июля этого года Главное таможенное управление КНР разрешило импорт соевых бобов из всех регионов России водным, автомобильным, воздушным и, конечно же, железнодорожным транспортом. Уверена, что одна из крупнейших китайских корпораций COFCO Group убедится в эффективности и высокой надежности нашего сервиса «Агроэкспресс», и сотрудничество по поставкам отечественной сои в КНР будет продолжено», – прокомментировала отправку директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.  

    «Агроэкспресс» – специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по доставке отечественных продуктов питания в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов, который позволяет сократить сроки доставки российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике. Сервис реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 


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