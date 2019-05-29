«Умные» рефы для Zim

Zim в рамках расширения своего парка «умных» контейнеров ZIMonitor приобретет в 2019 году «умных» рефконтейнеров Star Cool производства MCI.

Это новый тип рефов, охлаждающий элемент в них интегрирован в сам контейнер, в сравнении со обычным рефконтейнером Star Cool имеют меньший вес и бОльшую вместимость.

Кроме того, у них снижена теплопотеря и в целом более высокая энергоэффективность и, соответственно, они выделяют меньше углекислого газа.

В течение 2019 года Zim должен получить 3 тыс. единиц новых рефов, оснащенных технологией отслеживания ZIMonitor, из них 500 единиц будут контейнеры Star Cool, сообщили SeaNews в компании. Поставка оборудования ожидается в августе-сентябре.

Технология ZIMonitor позволяет грузовладельцам отслеживать перемещение, мониторить и контролировать состояние температурно-чувствительных грузов в течение всего процесса транспортировки, а также в любое время суток получать поддержку специалистов Zim, с тем, чтобы решить технические проблемы и предотвратить порчу груза.