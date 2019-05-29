Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Умные» рефы для Zim
29.05.2019

«Умные» рефы для Zim

    • «Умные» рефы для ZimZim в рамках расширения своего парка «умных» контейнеров ZIMonitor приобретет в 2019 году «умных» рефконтейнеров Star Cool производства MCI. 

    Это новый тип рефов, охлаждающий элемент в них интегрирован в сам контейнер, в сравнении со обычным рефконтейнером Star Cool имеют меньший вес и бОльшую вместимость.

    Кроме того, у них снижена теплопотеря и в целом более высокая энергоэффективность и, соответственно, они выделяют меньше углекислого газа.

    В течение 2019 года Zim должен получить 3 тыс. единиц новых рефов, оснащенных технологией отслеживания ZIMonitor, из них 500 единиц будут контейнеры Star Cool, сообщили SeaNews в компании. Поставка оборудования ожидается в августе-сентябре.

    Технология ZIMonitor позволяет грузовладельцам отслеживать перемещение, мониторить и контролировать состояние температурно-чувствительных грузов в течение всего процесса транспортировки, а также в любое время суток получать поддержку специалистов Zim, с тем, чтобы решить технические проблемы и предотвратить порчу груза.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2019
    Ультраскоростной тоннель под водой
    Хотят пустить между Индией и Эмиратами
    ИндияОАЭТехнологииТоннель
    0
    26.03.2019
    Забункеровали биотопливом
    Контейнеровоз CMA CGM
    CMA CGMБункеровкаКонтейнеровозыРоттердам
    0
    25.01.2019
    3 часа вместо 3 дней
    «Магнит» переходит на электронные транспортные накладные
    ITАвтотранспортРитейлТехнологии
    0
    24.04.2019
    Линии вошли в цифровую ассоциацию
    CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). […]
    ITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    05.03.2019
    Крайний шаттл для Teekay
    Началось строительство четвертого и последнего экологичного танкера-шаттла, разработанного Wärtsilä совместно с танкерным оператором Teekay. Судно дедвейтом 130 тыс. […]
    TeekayТанкерТехнологии
    0
    18.03.2019
    Wilhelmsen и Airbus запустили дрон
    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на […]
    WilhelmsenБеспилотникТехнологииЭкспресс-доставка
    1
    26.02.2019
    “K” Line запускает дроны
    Для осмотра судов
    K LineБеспилотникТехнологии
    0
    15.01.2019
    ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    ZimБлокчейнТехнологии
    0
    15.01.2019
    Global Ports создает call-центр
    Группа компаний Global Ports приступила к внедрению Единого сервисного call-центра. Новый проект разработан коммерческим департаментом Global Ports для […]
    Global PortsКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    12.03.2019
    CMA CGM и IKEA протестируют биотопливо
    CMA CGM совместно с IKEA Transport & Logistics Services и портом Роттердам проведут первые испытания по бункеровке биотопливом. […]
    CMA CGMБиотопливоБункеровкаИспытания
    0
    30.04.2019
    DFDS инвестирует в стартап
    По продвижению судового биотоплива
    DFDSБиотопливоТехнологии
    1
    14.05.2019
    Ушли в 3D-печать
    Голландская строительная фирма Huisman представила первые крюки для судового крана, созданные с помощью 3D-печати и получившие сертификацию классификационного […]
    3D-печатьHuismanВидеоКраны
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2019 Молочные поезда из Белоруссии в Китай
    29.05.2019 Контейнероборот портов Южной Африки
    29.05.2019 CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    29.05.2019 «Умные» рефы для Zim
    28.05.2019 Маерск закупает «умные» контейнеры
    28.05.2019 Запущен сервис Дунгуань – Ворсино
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД