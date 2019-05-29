Партнерство в деталях

Логистический бизнес по самой своей природе является международным. Опытом развития взаимодействия с зарубежными агентами делится глава отдела международных связей «Курьер Сервис Экспресс» Алексей Якушев.

Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2018 года поставил рекорд, достигнув отметки в 150 млрд долларов. Минпромторг заявил о 12% приросте к показателям 2017 года и дал прогноз положительной динамики до конца года на уровне 9%. Экспортный потенциал страны реализуется опережающими темпами и, возможно, плановые показатели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» – прирост товарных поставок за рубеж на 85% до 250 млрд долларов – будут достигнуты быстрее планового 2024 года.

Курс на экспортное развитие создает новые условия для бизнеса, в которых игрокам логистического рынка необходимо перестроить стратегии своего развития, выбрать свой сегмент заказчиков и сформировать новые бизнес-модели. Кроме того, необходимо построить, развить и укрепить отношения с иностранными партнерами – глобальными логистическими провайдерами, международными транспортно-экспедиторскими компаниями, обновить пул подрядчиков.

Сегодня крупные заказчики работают с комплексом задач, оперируя бюджетами на логистику, им нужен надежный подрядчик, способный предлагать комплексные решения, работать проактивно, гибко оптимизировать логистические схемы, обеспечить интеграцию информационных систем. Трансграничные доставки грузов – важная часть пакета логистических услуг, обеспечивающая конкурентные преимущества компании на рынке.

Большинство российских логистических компаний до настоящего времени не являются глобальными игроками на мировом рынке, поэтому достаточно часто используют налаженные механизмы международных логистических партнеров (агентов), передавая им в работу груз после его прибытия в иностранное государство. Пул потенциальных партнеров достаточно широк: российский логист может прибегнуть к услугам как сетевых партнеров, входящих в глобальные мировые альянсы, так и отдельных частных компаний. В работе тех и других есть свои преимущества и недостатки. Мы в своей практике используем оба эти ресурса. Небольшие, но хорошо зарекомендовавшие себя на местном рынке иностранные партнеры, проявляют гибкость и обладают определенной долей мобильности, с ними проще договориться в нестандартных ситуациях, таких как, например, внеплановая или требующая определенных условий доставка. В то же время, если речь идет о глобальных перевозках, то их, безусловно, нельзя представить без участия крупных форвардеров, таких как Kuehne + Nagel, DHL Logistics, DB Schenker Logistics, C.H. Robinson Worldwide, DSV, которые имеют глобальные контракты и накопленный годами опыт работы с операторами железнодорожных перевозок, морских портов и аэропортов по всему миру.

При этом существует и специфика отраслей заказчика, которую нужно учитывать. Бизнес-модель логистического обслуживания должна соответствовать отраслевым требованиям. Например, работа с фарминдустрией требует специальной подготовки. Для организации перевозок этого типа товаров нашей компании пришлось серьезно перестроить свои процессы: закупить соответствующее оборудование, организовать специальный склад, получить лицензию, нанять профильных сотрудников, проработать маршруты как внутри России, так и за ее пределами. Или взять материалы для медицинских исследований, которые мы перевозим и отправляем за рубеж по разрешению Минздрава в интересах наших заказчиков – это сугубо индивидуальный сервис с повышенной ответственностью и специальным контролем на всех этапах перемещения.

Работа с мировыми логистическими и транспортными компаниями имеет свои особенности, которые необходимо принимать во внимание.

Основной фокус – на выстраивании долгосрочных партнерских отношений на основе взаимной выгоды. Если компания выходит на переговоры об экспортных доставках грузов с международной сетью, она должна также предложить интересные условия организации внутрироссийских поставок на основе собственной сети, чтобы реализовать продолжение цепочки поставок.

При выборе партнера необходимо учитывать страновые риски (экономические, политические), поскольку в сфере международной логистической деятельности они оказывают серьезное влияние на бизнес и реализуются достаточно быстро.

Так, в 2015 году, когда нашим государством были введены санкции против Турецкой Республики, у нас готовился к отправке в Россию довольно большой груз комплектующих для автозаводов. Тогда нашим клиентам пришлось в оперативном режиме искать замену и переориентироваться на других производителей из Европы, а нам и нашим партнерам, в свою очередь – быстро готовить необходимые маршруты, чтобы вовремя доставить груз и не допустить простоя производства. Вообще санкционное давление всегда сопряжено с дополнительными издержками, которые ложатся бременем на логистические компании, потому что контроль над отдельными товарами и компаниями надо осуществлять и нам, и нашим партнерам по логистике, а это дополнительные проверки документов, самого груза и, как следствие, потеря времени и рост затрат. Сложности могут возникнуть и по причине несоответствия кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, что необходимо заблаговременно учесть при организации работы с иностранным партнером.

Помимо глобальных экономических рисков нужно обязательно учитывать локальные: курсовые разницы, топливные надбавки и т.п. Экономику проекта стоит рассчитывать особенно тщательно, поскольку ошибка здесь может обернуться большими убытками, если мы говорим о трансграничных доставках с использованием логистической сети партнера.

У иностранной компании должен быть интерес к России, желательно, подкрепленный инвестициями и операционными возможностями (наличием представительства, филиалов). К тому же, стоит понять стратегию бизнеса компании в регионе, для плодотворного сотрудничества взгляды на рынок и понимание путей развития у партнеров должны совпадать или быть комплементарны. Партнер должен иметь схожие ценности, иметь готовность работать 24/7, быть гибким в кризисных и нештатных ситуациях. Если при организации внутрироссийского партнёрства какие-то острые углы можно сгладить, то в международных перевозках существуют органы контроля и нормы законодательства, которые любые просчеты в организации взаимодействия могут превратить в огромные суммы штрафов и издержек.

Одной из главных проблем в организации международной логистики остается недосказанность между отправителем и получателем. Если даже клиент-отправитель утверждает, что получатель ожидает груз – обязанность логиста и его международного партнера это перепроверить, предварительно проработать все документы и построить через себя всю цепочку доставки. Были случаи, когда российские экспортеры при отправке образцов своей продукции иностранным партнерам не учитывали, что для таможенного оформления нужно непосредственное участие компании-получателя и ее регистрационные данных и соответствующих разрешений государства страны назначения. А если нет четких договоренностей, то груз может застрять на границе и цепочку отправки придется раскручивать назад. Поэтому здесь не последнюю роль играет профессиональный уровень логистов из числа сотрудников компании-заказчика при постановке задачи исполнителю. Всем профессиональным участникам данного рынка необходимо постоянно учитывать, что клиент заинтересован в комплексе сервисных услуг и финальном результате, а не просто в перевозке как таковой. Клиент ожидает исключения возможных финансовых потерь, в том числе на этапах фактического и возможного в последующем контроля налоговых и таможенных органов, что необходимо строго отслеживать при составлении, проверке и оформлении документации, связанной с каждой поставкой.

Совместимость информационных систем – на первый взгляд второстепенное требование, поскольку все современные IT-системы так или иначе могут быть взаимно интегрированы. Однако этому вопросу нужно уделить внимание. В идеале интеграция должна быть простой, быстрой, мультиязычной и не требовать глобального обучения/адаптации персонала. В противном случае рутинные операции, например, отслеживание грузов, обмен документами, рискуют превратиться в неиссякаемый источник операционных проблем, которые напрямую отразятся на сервисе, качестве доставки и лояльности клиентов.

При учете всех названных нюансов и совпадении интересов можно создать и развить продуктивное партнерство. Одним из исторических примеров долгосрочного партнерства на этапе нашего становления в области международных перевозок с 2005 года стал Альянс GDA во главе с компанией ARAMEX, представителем которого в РФ мы являемся и в настоящее время. «Курьер Сервис Экспресс» сотрудничает с глобальными мировыми лидерами в области логистики, что позволило нам расширить свой ассортимент услуг на базе надежной партнерской сети и предложить рынку новую услугу экспресс-доставки в 37 стран Европы.