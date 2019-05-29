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Морской коктейль
29.05.2019

Морской коктейль

    • По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2019 года из России было вывезено 20,6 тыс. тонн морепродуктов, на 10,2% больше аналогичного показателя прошлого года. С точки зрения финансов экспорт увеличился намного существеннее (+45,3%) и составил 231,4 млн долларов.

    Из России на экспорт идут ракообразные – крабы и креветки свежие охлажденные и замороженные, моллюски – гребешки и кальмары, а также водные беспозвоночные – в основном морские ежи.

     

    Крабы и креветки

    По итогам первого квартала 2019 года из России было вывезено 13,5 тыс. тонн ракообразных (+7,1%) на сумму 212,7 млн долларов (+48,2%). В том числе мороженой продукции было экспортировано 7,3 тыс. тонн на 99,7 млн долларов. Живой, свежей и охлажденной – 6,2 тыс. тонн на сумму 112,9 млн долларов.

    Основную долю экспорта ракообразных составляют крабы. В первом квартале было экспортировано 4,5 тыс. тонн мороженых крабов, на 12,5% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении отправки выросли почти вдвое – на 89,4% до 82,6 млн долларов. Из них 3,5 тыс. тонн на сумму 47,3 млн долларов было вывезено в Южную Корею, 1 тыс. тонн на сумму 34 млн долларов – в Нидерланды.

    Поставки живых, свежих и охлажденных крабов выросли на 10,7% до 6,2 тыс. тонн в физическом выражении. В денежном выражении они увеличились на 42,1% и составили 112,7 млн долларов. Из них 3,7 тыс. тонн на сумму 61,6 млн долларов было поставлено в Южную Корею. 2,5 тыс. тонн на 50,3 млн долларов – в Китай.

    В настоящее время до 90% крабов, выловленных в российских водах, отправляются за границу. Это одна из самых доходных отраслей рыболовецкого бизнеса, экспорт краба дает около 20% всей выручки от продажи отечественных морепродуктов за границу

    Экспорт мороженых креветок сократился на 3,4% до 2,8 тыс. тонн в физическом выражении и на 15,8% до 17,1 млн долларов в денежном. Более 70% всех мороженых креветок поставляется в Южную Корею и Китай.

     
     

    Гребешки и кальмары

    По итогам первого квартала 2019 года экспорт моллюсков из России составил 4,5 тыс. тонн (+36,4%) в физическом выражении и 10,9 млн долларов (+29,8%) в денежном.

    При этом гребешков было вывезено 2,2 тыс. тонн, в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении экспорт гребешков увеличился на 16,1% до 3,6 млн долларов. Основной страной-импортеров российских гребешков является Китай. В первом квартале этого года туда было вывезено 2,1 тыс. тонн на сумму 3,2 млн долларов.

    Экспорт кальмаров снизился на 21,1% до 1,5 тыс. тонн в физическом выражении и на 31,8% до 3 млн долларов в денежном. Кальмары в основном идут в Китай (1,1 тыс. тонн на сумму 1,9 млн долларов) и Беларусь (0,2 тыс. тонн на сумму 0,7 млн долларов).

     
     

    Морские ежи и голотурии

    В первом квартале 2019 года из России было отправлено на экспорт 2,6 тыс. тонн водных беспозвоночных, что на 7,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении их экспорт, напротив, вырос на 5,4% до 7,8 млн долларов. При этом бОльшую часть составляют морские ежи, которые экспортируются в Японию. По итогам первого квартала их было отгружено 2,4 тыс. тонн (-7,7%) на сумму 7,1 млн долларов (+2,9%).

    Экспорт голотурий в физическом выражении снизился на 50% составил 0,1 тыс. тонн, в денежном вырос на 50% до 0,6 млн долларов. Голотурии в основном отправляли в Китай и – в небольшом объеме – в Казахстан.

     
     

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