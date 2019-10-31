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Экспорт и импорт гражданских судов
31.10.2019

Экспорт и импорт гражданских судов


    • Правительство России надеется в 10 раз увеличить экспорт продукции судостроения. Такая цель поставлена в стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, которую на днях подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.  Отметим, что по данным ФТС экспорт продукции российского судостроения, соответствующей в международной классификации группе «Суда, лодки и плавучие конструкции» (код ТН ВЭД 89) в 2018 году составил сумму 2,128 млрд долларов (+14,5% к 2017 году). Доля этой номенклатуры в общем объеме российского экспорта составила 0,47%. Таким образом, положительные результаты уже имеются, тем не менее, есть над чем работать и к чему стремиться.

    В этом году, по данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, доходы от экспорта судостроительной продукции за январь-август снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2% – 323,9 млн долларов.

    С точки зрения географии более 40% всего объема экспортных поставок судов, лодок и плавучих конструкций из России пришелся на Германию, Турцию и Мальту. В весовом выражении расклад немного другой – в топе Германия, Турция, Франция. Понятно, что вес в данном случае не очень корректный показатель, но косвенное представление о физических объемах он, тем не менее, дает.

    С точки зрения групп, основной объем экспорта продукции российского судостроения приходится на группу, соответствующую коду 8901 «суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов».

    При этом экспорт грузовых/грузопассажирских судов в январе-августе этого года вырос в 3,7 раза до 95,6 млн долларов (в весовом выражении 114,3 тыс. тонн, -10,1%). Также существенная доля в данной товарной подгруппе приходится на морские танкеры, экспорт которых снизился на 24,9% до 56,2 млн долларов (в весовом выражении – на 66% до 23,3 тыс. тонн).

    Импорт продукции российского судостроения, соответствующей в международной классификации группе «Суда, лодки и плавучие конструкции» (код ТН ВЭД 89), по данным ФТС, в 2018 году составил 1,647 млрд долларов (-49% к 2017 году). Доля этой категории в общем объеме российского импорта составила 0,69%.

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 8 месяцев текущего года импорт судостроительной продукции сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% до 1,197 млрд долларов. В физическом выражении произошел рост на 28% до 465,9 тыс. тонн.

    С точки зрения географии более 60% всего стоимостного объема импорта судов, лодок и плавучих конструкций в Россию приходится на Южную Корею, Китай и Турцию – что, в общем-то, не новость. В весовом выражении топ-три экспортера в Россию – Южная Корея, Китай и Германия.

    Отметим, что в товарной подгруппе существенно вырос импорт морских танкеров – как в стоимостном выражении (в 10,8 раза до 424,5 млн долларов), так и в весовом (в 4,7 раза до 106,5 тыс. тонн). Также существенно увеличился ввоз рефрижераторных судов – в 30,9 раза до 54,8 млн долларов (в 7,5 раза до 43,7 тыс. тонн). При этом импорт грузовых/грузопассажирских судов существенно снизился – на 55,3% до 282,3 млн долларов (-5,9% до 223,1 тыс. тонн).

     


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