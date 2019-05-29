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До свидания, Huawei!
29.05.2019

До свидания, Huawei!

    • Что мешает участнику ВЭД жить предсказуемо, почему процветает протекционизм и без чего экспорту живется плохо – на эти вопросы ответил в ходе своего выступления на конференции «Валютные контракты в существующих экономических реалиях» директор НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес» Роман Козлов.

    «Несмотря на санкции и контрсанкции у нас тем не менее бОльшая доля торговли с ЕС- 43%. Из этого только Германия занимает 9%. Второй торговый контрагент – Китай, это 15%. И весь СНГ занимает 12%. США держится на уровне 4%, – привел данные Р.Козлов, анализируя товарооборот России по результатам 2018 года. – Если брать отношение 2017 года к 2018 году, экспорт прирос на 26%, импорт – всего на 5%. Если взять точку отсчета 2014 год, когда собственно началось падение на фоне санкций, в 2016 году мы выровнялись и сейчас, в 2018 году, приблизились и, даже по мнению западных специалистов, скорее всего, к концу года мы выйдем на показатели докризисные».

    По мнению Р.Козлова, в первую очередь, снижение темпов мировой торговли мешает участнику внешнеэкономической деятельности жить предсказуемо. «Это глобальный тренд, причем тренд удивительный – торговля снижается, а экономика растет, – отметил он. – Баланс сил (торговля, инвестиции) диаметрально поменялся. Теперь у развитых стран – 40%, у развивающихся стран – 60%. Но правила ВТО создавались под развитые страны, а ситуация складывается теперь по-другому. Соответственно, и правила начинают работать по-другому».

    До свидания, Huawei!«Другие факторы также важны. Например, торговые конфликты, – продолжил Р.Козлов. – Мир стал подстраиваться путем создания региональных торговых соглашений: две стороны понимают, что им проще торговать напрямую, это дешевле и гораздо прозрачнее. Происходит либерализация торговли, упрощение торговых отношений. При этом следующая фаза – формирование альянсов стран. А дальше наступает еще одна фаза – когда на первый план выходят протекционизм и ограничения. Яркий пример – Мексика, Америка. Канада. Ограничивающими факторами также являются: непредсказуемая динамика финансовых рынков и замедление темпов китайской экономики».

    Р.Козлов подчеркнул негативное влияние на деятельность участников ВЭД запретов и ограничений. «Технически это выглядит так: раньше, до 2014 года, антидемпинговые меры занимали 27%, тарифные квоты – 39% ограничений, технические барьеры – вообще было 0%, – сказал он. – Страны научились быстро, игнорируя правила ВТО, реагировать на те вызовы, которые им не выгодны в торговле. Какая картина сейчас складывается? Антидемпинговые меры – всего 15%, тарифные квоты – всего 14%, а вот санитарные и фитосанитарные меры – уже 28%. Технические барьеры стали занимать 23%. До свидания, Huawei! Это говорит лишь об одном: протекционизм процветает, а регулирование ВТО безнадежно отстает».

    В заключение Р.Козлов процитировал слова директора Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александра Кнобеля, который четко дал понять, что участники ВЭД очень важны для развития экономики страны. Почему? Во-первых, это более эффективные бизнесмены, – сказал Р.Козлов. – У них больше компетенций, они вынуждены выживать в другом мире, где им не может помочь своя страна, потому что каждая страна защищает свой рынок для своего потребителя. Самое главное – они вовлекают экономику России в мировую экономику.

    «По результатам кризиса отмечается, что компании, которые занимаются ВЭД – экспортом и импортом, в денежном выражении на сотрудника эффективность их деятельности оказалась в два раза выше, чем в компаниях, которые работают на внутреннем рынке. Он [А.Кнобель] отметил, что экспорт без импорта существует очень плохо. Чем больше компания вовлечена в импорт, тем проще ей находиться в экспорте. Это путь всех развитых и развивающихся экономик, начиная с Японии и заканчивая Китаеми и Индией», – резюмировал Р.Козлов.


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