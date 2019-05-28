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Запущен сервис Дунгуань – Ворсино
28.05.2019

Запущен сервис Дунгуань – Ворсино

    • АО «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge запустило регулярные железнодорожные отправки по маршруту Дунгуань (провинция Гуандун, Китай) – Ворсино (Калужская область). Ранее пунктом отправления контейнерных поездов из этой провинции был город Гуанчжоу. Новый сервис, отмечают в компании, сохраняет преимущества прежнего, включая скорость доставки, и предусматривает более низкую тарифную ставку для грузоотправителей, а также субсидирование терминальных расходов в Китае.

    Сервис из Гуанчжоу, напомнили в «РЖД Логистике», был запущен в апреле 2017, он предполагал отправку одного поезда в неделю. В рамках сервиса Дунгуань – Ворсино еженедельно отправляется по два поезда. Отправки из Гуанчжоу тоже остаются, но они формируются по остаточному принципу.

    Поезда из Дунгуаня следуют через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. Грузовая база для сервиса формируется по сборному принципу на основе заявок от нескольких грузоотправителей. Каждый клиент имеет возможность оформить заказ на отправку минимум одного контейнера. В рамках сервиса также возможна перевозка мелких партий грузов. Ориентировочный срок доставки – 14 дней. Номенклатура грузов в настоящее время включает товары народного потребления, ткани, косметику, напольные покрытия.

    Обратная загрузка, рассказали SeaNews в компании, также есть – из Ворсино в Дунгуань идут продукты питания, не требующие особых температурных условий, строительные материалы, кондитерские изделия, не требующие особых температурных условий, лесная продукция и пиломатериалы, мука.

    «Решение о переносе стартовой точки маршрута в Дунгуань во многом связано с возможностью обеспечить более выгодную ставку для грузоотправителей и снизить их терминальные расходы посредством субсидирования. Являясь одним из крупнейших промышленных центров Китая, Дунгуань перспективен с точки зрения грузовой базы. Этот фактор позволил не просто сделать сервис регулярным, а увеличить количество еженедельных отправок с одной до двух», – пояснила директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.


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