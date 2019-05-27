Спуск на воду ледокола «Урал»

25 мая «Балтийский завод» спустил на воду второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. Крестной матерью судна стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Достройка атомохода будет осуществляться на воде, срок сдачи заказа, по информации завода, – август 2022 года.

Напомним, закладка судна состоялась 25 июня 2016 года. Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 строится на класс Российского морского регистра судоходства по заказу «Госкорпорации «Росатом», вместе с ледоколами «Арктика» и «Сибирь» он станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Основные характеристики:

Мощность – 60 МВт (на валах),

Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

Высота – 52 м,

Осадка – 10,5 м / 8,65 м,

Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,

Полное водоизмещение – 33 540 тонн,

Назначенный срок службы – 40 лет.

Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Видео: Megapixeli. Pro

Видео: Илья Львов